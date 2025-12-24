BP’den dev satış: Castrol’ün çoğunluğu elden çıkıyor

BP, Castrol yağlayıcılar birimindeki çoğunluk hissesini yatırım şirketi Stonepeak’e devretmeye hazırlanıyor.

Borç dahil toplam değeri yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesaplanan anlaşma kapsamında BP, yüzde 65’lik pay satışından yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde edecek.

Satışın çarşamba günü açıklanması beklenirken, sürecin gecikme ya da iptal ihtimali de bulunuyor.

Şirket 20 milyar dolarlık satış planı yapıyor

Castrol’ün elden çıkarılması, BP’nin yatırımcılar arasında tepki çeken yenilenebilir enerjiye yöneliminin ardından şirketin toparlanma çabalarının en büyük adımlarından biri olacak.

Şirket, kârlılığı artırmak ve hisse performansını desteklemek amacıyla fosil yakıt faaliyetlerini yeniden ön plana çıkarmayı hedefliyor.

BP, 2027 yılına kadar toplam 20 milyar dolarlık varlık satışı planlarken, Castrol'ün satışı bugüne kadarki en büyük tekil satış olacak. Bu satışla birlikte şirketin yıl içindeki toplam varlık satış geliri yaklaşık 11 milyar dolara ulaşacak.

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan Castrol, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve havacılıktan madenciliğe kadar birçok sektöre yağlayıcı ürünler sunuyor. ABD’de ise marka, motor yağı değişimlerinde yaygın olarak tercih ediliyor.

Küresel yağlayıcı pazarının büyüklüğünün 2025’te 169 milyar dolara ulaşması, 2035’te ise 229 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Castrol, elektrikli araç üretiminde kullanılan özel sıvılar da geliştiriyor.