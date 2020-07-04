Brand Finance: Türkiye'nin en değerlisi OPET

04 Temmuz 2020

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, OPET Petrolcülük A.Ş, 570 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün en değerli ve en güçlü markası oldu.

En Değerli İlk 100 marka sıralamasında 14’üncü sırada yer alan ve geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artıran OPET, Türkiye’deki ‘En Güçlü Markalar’ sıralamasında ise geçen yıla göre bir basamak yükselerek 4’üncü sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Sektörün büyük oyuncuları arasındaki tek yerli şirket olarak standartları belirleyen, hep daha fazlasını sunan ve fark yaratan bir marka olduk. Yaşanan küresel salgına rağmen, hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. 20 yıldır devam eden Temiz Tuvalet Kampanyamız ile temizlik ve hijyen konusunda istasyonlarımızda önemli bir standart sağladık.” dedi.