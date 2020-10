Braun, Türk A Milli Futbol Takımı’nın Resmi Erkek Bakım Sponsoru oldu

19 Ekim 2020

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Braun ve Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğa dair detayları özel olarak hazırlanan bir video ile sosyal medya hesaplarından duyurdu. Videoda P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan sponsorluğa dair açıklamalarda bulundu.

Türk A Milli Futbol Takımı’nın Resmi Erkek Bakım Markası olarak gelişmiş teknolojisiyle milli takım oyuncularının kişisel bakım konusunda en büyük destekçisi olduklarını söyleyen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "P&G olarak, dünyada spora en çok destek veren şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcuların önemini her geçen gün daha iyi anlıyor ve P&G çatısı altında bulunan markalarımız ile güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Erkek bakım kategorisinde önde gelen markamız Braun bu sene bir ilke imza atarak Türk A Milli Futbol Takımı’nın Resmi Erkek Bakım sponsoru oldu. Gelişen ve yenilenen, her ihtiyaca yönelik ürün portföyümüzle Milli Takım oyuncularımızın kişisel bakımları başta olmak üzere her daim yanında olacağız." dedi.

TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise "Türk futbolunun göz bebeği Erkek A Milli Futbol Takımı’mızın kişisel bakım kategorisinin önde gelen markalarından Braun ile iş birliği yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyor, Euro 2020 finalleri öncesinde desteklerinin bizleri daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.