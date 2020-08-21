BRC CEO’su Johnson: Hedefimiz net, sıfır emisyon

21 Ağustos 2020

Alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC, ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’nu (ESG) yayınladı.

Rapora göre, enerji tüketimi 2018’e göre 2019 yılında yüzde 7,6 azalırken, sera gazı salımı yüzde 15,7 artış gösterdi. 2019 yılında dünya çapında ‘çevreci yakıtlara’ yönelik talep azalırken, LPG kullanımı 2018’e göre yüzde 7,8 ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanımı yüzde 100’lük düşüş gösterdi. Buna karşılık insan sağlığını tehlikeye sokan katı parçacık (PM) ve azot oksitler (NOx) salımı diğer fosil yakıtlara oranla çok daha fazla olan dizel yakıta olan talep Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan yasaklara rağmen yüzde 72,5 oranında arttı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BRC CEO'su David M. Johnson, "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporumuzu yayınladık. Sürdürebilir vizyonumuzun merkezinde düşük karbonlu, temiz ulaşım çözümlerinden oluşan ürünlerimiz ve faaliyetlerimizin merkezinde karbon ayak izini azaltma taahhüdümüz var. Sürdürülebilir taşımacılığa giden yol, maliyet açısından rekabetçi ve piyasa taleplerine uygun teknolojiler üretmekten geçiyor. Bizler de tüm gücümüzle uzun vadeli net sıfır emisyon hedeflerimiz için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, yenilenebilir ve karbondan arındırılmış gazlara odaklanmak temiz ve sürdürülebilir hareketliliğin yanı sıra ekonomik iyileşmeyi artırmak, yeni istihdam yaratmak ve emisyon azaltma hedeflerimize ulaşmak için de bir fırsat sunar.” ifadelerini kullandı.

"Çevreci yakıtlara teşvik sağlanmalı"

ESG raporu hakkında açıklamalarda bulunan BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü ise BRC olarak vizyonlarının "net sıfır emisyon" yaratacak teknolojileri geliştirip ulaşım sektörünün kullanımına sunmak olduğunu söyledi. Bunu dünyaya karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Örücü, "Bizler globalde ve ülkemizde çevreci yakıtları özendirmek için elimizden geleni yapsak da devletler çevreci yakıtları cazip hale getirecek teşvikler açıklamadığı sürece havamızı kirleten ve atmosferimize ağır zararlar veren yakıtların kullanımı devam edecek. Enerji tüketiminin azaldığı 2019 yılında sera gazı salımının artışı dizel ve kömür gibi kirletici yakıtların hala çarpıcı oranlarda kullanılmasından kaynaklanıyor. Dünyamız daha iyisini hak ediyor. Gelecek nesiller için bugün adım atmalıyız.” dedi.