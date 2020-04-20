BRCGS, Türkiye pazarını Evren Efe Kabagöz’le geliştirecek

20 Nisan 2020

Perakendeciler tarafından geliştirilen ve kısa bir süre sonra tüm dünyada geçerli hale gelen gıda güvenliği standardı BRCGS ( BrandReputation Through Compliance Global Standard) tarihinde ilk defa Türkiye’ye bir temsilci atadı. Türkiye’nin binden fazla BRCGS belgeli firmaya sahip olması ve dünya pazarlarında kendinden daha çok söz ettirmeye başlaması BRCGS’nin de ilgisini çekti ve kuruluşun yönetimi en hızlı büyüdüğü ülkelerden biri konumunda olan Türkiye’ye temsilci atadı.



Küresel standartlarda lider konumda olan BRCGS’nin Türkiye temsilcisi ise bu alanda önemli bir kariyer sahibi Evren Efe Kabagöz oldu. Uzun yıllar gıda belgelendirme sektöründe yönetici, denetçi ve eğitmen olarak görev yapan Kabagöz, Nisan 2020 itibariyle BRCGS Türkiye temsilcisi olarak görevine başladı.



BRCGS, ihracat ve ithalat yapan gıda ve gıda dışı firmalarının uyması gereken standartları belirliyor. Dünyada pek çok perakende zinciri, tedarikçi seçim kriteri olarak BRCGS belgesini kullanıyor. Firmalar bu standartlara sahip oldukları takdirde, hedef pazarlara ihracat yapmaları kolaylaşıyor.

Firmalar için kilit rol oynayacak



Bu süreçte, yerli firmalara teknik, ticari, operasyonel rehberlik sağlayacak olan Kabagöz, perakendeciler ve üreticilerin yerel ve küresel pazarda daha aktif rol alması için de kilit bir rol oynayacak. Kabagöz ayrıca çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir eğitim programı olan BRCGS Professional Programı için de ülkede ana kontak noktası olarak görev yapacak.



Standardın işlerliği noktasında Tarım Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlarla iletişimi de yürütecek olan Kabagöz, BRCGS’nin Türkiye ağında yer alan belgelendirme firmalarıyla da yakın temasta bulunacak.

130’dan fazla ülkede kullanılıyor



Dünya üzerinde 130’dan fazla ülkede, yaklaşık 30 bin sertifikalı firması bulunan BRCGS, gıda ve gıda dışı kategorilerde türünün en titiz üçüncü taraf belgelendirme programlarını işletmesiyle biliniyor. Gıda güvenliği standartları arasında yer alan BRC standardı perakendeciler tarafından geliştirilmiş ve tüm dünyada kabul görmüş bir standart olarak biliniyor. Belgelendirilmesi bağımsız ve uluslararası akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olan BRCGS, ilk kez 1998 yılında yayınlandı ve belli aralıklarla güncelleniyor.



Gıda dışında; ambalaj, depo ve sevkiyat faaliyeti gösteren işletmeler, aracılar, toptancılar, tüketici ürünleri, perakende sektörü ile ilgili standartları belirleyen BRCGS, yakın zamanda hazırlanmış olan etik, glütensiz ve bitki bazlı standartları ile sektördeki boşluğu da dolduruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs Pandemisine bağlı olarak kendi programlarında da güncellemeler yapan BRSGS, bu süreçte BRCGS belgeli firmalara yönelik Türkçe kılavuzlar da yayınlamaya başladı.

Evren Efe Kabagöz kimdir?



Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Evren Efe Kabagöz 2004 yılına kadar üretim sektöründe kalite güvence ve Ar-Ge departmanlarında çalıştı. 2004 yılında belgelendirme sektörüne geçen Kabagöz, denetçi ve gıda denetim belgelendirme müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra, Türkiye pazarına yeni giren bir firmanın 8 yıl boyunca genel müdürlüğünü üstlenmiş olan Kabagöz, 16 yıllık belgelendirme kariyeri süresince birçok ülkede denetim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Kabagöz, yeni görevinin yanı sıra denetçilere ve üreticilere yönelik eğitim ve teknik destek sağlamaya da devam ediyor.