BREXIT’i TARIFF’e bırakın ticaretinize kesintisiz devam edin

Yaşamın tüm alanlarını derinden etkileyen dijitalleşme, hizmet sektörünün de önemli bir parçası olma yolunda. Pandemi sürecinin de hayatımıza girmesiyle daha da önemli hale gelen temassız bir yaşam yaklaşımı, dijitalleşmeyi bir adım daha öne çıkaran ve hızlandıran faktörlerden. Elektronik ticaret her zamankinden daha yoğun kullanılmaya başlanırken, ticaret savaşları ile yeniden zirveye ulaşmaya başlayan korumacılık trendi ile Birleşik Krallığı’n Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ve bu kararın getirdiği süreçlerdeki belirsizlik, uluslararası ticaret süreçleri ve bu süreçlerin dijitalleştirilmesini her zamankinden daha da karmaşık hale getirmiş durumda.

Tüm bu zorluk ve karmaşa içerisinde doğru ve güncel bilgiye basit bir yaklaşımla ulaşabilmek, ihracat ve ithalat işlemleri yoğun olan, bu işlemleri özellikle AB ile Birleşik Krallık nezdinde yürüten her ölçekten Türk işletmesi için -özellikle böyle zor bir dönemde- büyük önem taşıyor.

Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş iki Türk şirketi olan İstanbul merkezli ATEZ Yazılım Teknolojileri ve Londra merkezli Chain & Chain Tech. Ltd. güçlerini birleştirerek bu soruna çözüm bulabilmek için kollarını sıvadı ve dünyadaki örneklerine kıyasla daha kapsamlı bir çözüm olan TARIFF uygulamasını geliştirdi.

Tanıtım videosunu https://youtu.be/R62AFlm5YqU adresinden görüntüleyebileceğiniz, temel bilgileri ücretsiz olarak ihracatçıya sunan çözümümüze https://tarife.singlewindow.io adresinden ulaşmanız mümkün.

Hali hazırda gerek BREXIT ve gerekse de artan korumacılık ve buna bağlı ticaret politikası önlemleri ve değişken vergi tür ve oranları ile teknik kontrollerin çeşitliliği nedeni ile özellikle Birleşik Krallık ile ticareti olan işletmelerimizin doğru bilgiye ulaşabilmesi büyük önem taşıyor. TARIFF uygulaması dış ticaret ve gümrük alanında 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir danışman ekip ve geniş bir teknik ekibin birlikte çalışması ile geliştirilmiş bir çözüm. Uygulama ile BREXIT öncesi ve sonrası ticaretini yaptığınız eşyanın hangi tür vergi ve oranlarına tabi olacağınız ne tür kontroller ile yüzleşebileceğiniz, ne şekilde vergi indirimi ve vergi muafiyeti sağlayabileceğiniz ve teknik kontrolleri sorunsuz geçebilmek adına hangi belgelere ihtiyaç duyacağınız gibi temel bilgilere, çok basit bir ara yüz üzerinden tek ekranda ulaşabiliyorsunuz.

TARIFF uygulaması aslında bir dizi çözüm paketinin başlangıcı olma özelliğinde. Gerek Türkiye’de ve gerekse de dünyada hem Türkiye hem Avrupa Birliği ve hem de BREXIT öncesi ve sonrası için sadece ihtiyaç duyulan bilgiye net bir şekilde ulaşılabilecek bir uygulamanın eksikliğinden yola çıkarılarak geliştirilen çözüm, bütünsel bir dijital otomasyonun bir parçası olma özelliğini de taşıyor.

Yalnızca Türkiye pazarını hedeflemeyen ve özellikle İngiltere’de gözlenen Gümrük Müşavirliği uzman açığından kaynaklanan boşluğu da doldurmayı hedefleyen TARIFF, Birleşik Krallık Gelirler ve Gümrük İdaresi HMRC’nin BREXIT yaklaşımlarını da destekler nitelikte.

Sektörel dijitalleşme hedefine eksiksiz yürünebilmesi için gerekli alt yapı hazırlığı olarak da görülebilecek TARIFF, modern standartlarda ve çevik yöntemlerle 10 ay gibi kısa bir sürede uluslararası bir ekip tarafından, DGÖ ve DTÖ’nün öngördüğü dijitalleşme hedefleri ile de paralellik gösteren bir anlayışla geliştirildi.

Hizmet sektöründe katma değer yaratmayan fonksiyonların dijitalleşme ile birlikte önemini yitireceği felsefesi üzerinden geliştirilen TARIFF çözümü, gerçek katma değerin bilgiye dayalı tecrübe olduğunu göz önünde bulundurarak bilgi toplumu kavramına bir adım daha yaklaşılması ve bu yaklaşımın ürün haline gelerek hizmet ihracatına dönüşebilmesi hedefini güdüyor.

Alfa ve Beta testleri başarı ile tamamlanan TARIFF, bugün itibarı ile Türkiye’de ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa Birliği üye ülkeleri ile diğer ülkelerde de pazara çıkıyor olacak. 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile yeni bir döneme girecek İngiltere – Avrupa Birliği ve İngiltere-Türkiye dış ticaret süreçlerindeki karmaşık yapının ithalat ve ihracatçılar ile bunlara hizmet veren tedarikçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen ürün başlangıç aşamasında aşağıda belirtilen kapsamlarda hizmet verecek şekilde tasarlandı;

- Türkiye İhracat

- Türkiye İthalat

- İngiltere İhracat

- İngiltere İthalat

- Avrupa Birliği İhracat

- Avrupa Birliği İthalat

Mevzuatını, KDV dahil olmak üzere gümrük ve diğer tüm vergileri, uygulanacak önlemleri, kontrolleri ve gerekse de eşyanın sınır ötesi hareketi için gerekli tüm belgeleri kapsar.

Türkiye’nin gümrük işlemleri anlamında AB veya Birleşik Krallığa kıyasla daha komplike bir yapıya sahip olmasının ve AB’nin kendi koymuş olduğu kuralları dahi TAREKS gibi alanlarda olması gerektiği gibi uygulamasının verdiği tecrübe ile geliştirilen çözüm, böyle bir mecrada uzun yıllar çalışmış ve bilgi birikimi sağlamış bir takım ile onları çok iyi anlayan bir teknik ekibin çevik yöntemler kullanarak 10 ay gibi kısa bir zamanda geliştirildi.

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