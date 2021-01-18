Brezilya, Huawei'ye 5G şebekesi ihalelerine katılma izni verecek

Estado de S. Paulo gazetesinin haberine göre, milyarlarca dolarlık finansal maliyetler ve müttefiki olan Başkan Donald Trump'ın başkanlığının sona ermesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Huawei'ye karşı ABD ile benzer tavır sergileme kararından döndürdü.

Bolsonaro da, Trump gibi, gizli verileri Çin'in Komünist hükümetiyle paylaştığı gerekçesiyle Huawei'ye karşı çıkıyordu.

Konuya yakın kaynaklara göre, Brezilya Başbakan yardımcısı Hamilton Mourao ve sanayi yöneticileri Bolsanaro’nun kararına karşı çıkarken, Mourao hükümetin, ülkenin egemenliği ve veri güvenliğini sağlamayı taahhüt eden tüm şirketlerin ihalelere girmesini planladığını açıkladı.