Bridgepoint’in AMS için olası satın alma hamlesi hisseleri uçurdu

Sky News’in bankacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre Bridgepoint, cerrahi ürünler üreticisi Advanced Medical Solutions’ı satın almak için nabız yokluyor. Olası teklifin şirketi 270–280 peni aralığında hisse fiyatıyla, toplamda 550–600 milyon sterlin arasında bir değerlemeye taşıyabileceği belirtiliyor. Bu rakam, AMS’nin mevcut hisse fiyatına kıyasla yüzde 30’un üzerinde bir prim anlamına geliyor.

Resmi teklif belirsizliğini koruyor

Haberde, Bridgepoint’in AMS yönetim kuruluna resmi bir teklif sunup sunmadığının henüz net olmadığı ifade edildi. Şirket, daha önce de özel sermaye yatırımcılarının radarına girmişti. Geçtiğimiz aylarda Montagu Private Equity satın alma ilgisinden vazgeçerken, Inflexion da geçen yıl olası bir teklifi değerlendirmişti.

Gelişmelerin ardından AMS hisseleri cuma günü yüzde 16 artışla 240,48 peniye yükseldi. Advanced Medical Solutions, LiquiBand ve Resorba gibi cerrahi ürün markalarıyla sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.