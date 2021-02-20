Brisa, 2020'yi 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarının önde gelen markalarından Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre Brisa, 2020 yılında pandemi kaynaklı şartlara rağmen başarılı performans sergiledi. Bir önceki yıla göre net kârını 4,7 katına çıkaran şirket, 2020 yılını 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı. FAVÖK seviyesinde ise geçen yıla göre göre yüzde 57,2 artış elde eden Brisa'nın , FAVÖK büyüklüğü 956,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brisa’nın 2020 yılı cirosu yüzde 15,9 artışla 4,2 milyar TL oldu.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020 yılı performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. 2019 yılında 1,8’den 7’ye çıkan işletme sermayesi devir hızı, 2020 yılında 14 seviyesine ulaştı.

"13 ülkede pazar payımızı artırdık"

2020 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, 2020'nin COVID-19 nedeniyle sosyal ve ekonomik boyutta kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Bu dönemde, çalışan ve paydaşların sağlık ile güvenliğine öncelik vererek operasyonlarını sürdürdüklerini söyleyen Kürkçü, şöyle konuştu: "İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve Ar-Ge gücümüz, 3 bine yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer yaratmaya odaklandık. Yurtiçi pazarda, dönemin şartlarına paralel olarak değişen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, hem katma değerli ürünlerimiz hem de lastiğin ötesinde sunduğumuz hizmet çeşitliliğimizle liderliğimizi pekiştirdik. Yurtdışı pazarlarda ise pandemiden etkilenen uluslararası pazarlara rağmen 13 ülkede pazar payımızı artırdık ve Lassa markamızın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Aynı zamanda orijinal ekipman kanalında da ihracatımıza ivme kazandırdık ve Türk mühendislerimizin geliştirdiği ürünleri Avrupalı araç üreticilerine gönderdik. Tüm bunlarla birlikte, nakit yönetimindeki başarı hikayemizi de devam ettirerek 2020 yılını güçlü bir performans ile kapadık. Bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılında da hedefimiz, stratejik odak alanlarımızla birlikte başarımızı sürdürülebilir kılmaktır” dedi.