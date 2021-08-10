Brisa, 2021'in ilk altı ayında FAVÖK'ü ikiye katladı

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki olan Brisa, 2021'in ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı. Brisa'nın FAVÖK büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 katına çıkarak 730 milyon TL'ye ulaştı. Ciroda ise yüzde 71 artış gerçekleştirdi.

Brisa'nın yılın ilk yarısındaki ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Bunun yanı sıra 21 ülkede de pazar payı artışı gerçekleştirdi.

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-30 Haziran 2021 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Güçlü performans sergileyen Brisa, yılın ikinci yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK büyüklüğünü 2,2 katına çıkardı. Şirketin toplam cirosu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 2,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK büyüklüğü 730 milyon TL'ye ulaştı. Net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkarak 499,6 milyon TL oldu. Aynı dönemde, ihracatı tonaj bazında yüzde 66, ihracat gelirleri ise dolar bazında yüzde 70 artış gösterdi.

Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. İşletme sermayesi devir hızı, 2021 ilk yarısında 29 seviyesine ulaştı.

Brisa'nın başarılı ilk yarı performansını değerlendiren Brisa CEO'su Haluk Kürkçü "Yılın ilk yarısında, stratejik olarak belirlediğimiz önceliklerimize odaklanarak hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda başarılı bir performans sergiledik. Otomotiv sektörünü yeniden şekillendiren mobilite ile birlikte Brisa, ana faaliyet alanı olan lastik üretiminin ötesinde yenilikçi hizmet ve çözümlerle de sektörüne öncülük ediyor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında hızlı bakım servis zincirimiz Otopratik'lerde elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi çalışmalarımıza devam ettik. Bu topraklarda yeşerttiğimiz teknolojilerimizi ve ürünlerimizi her geçen gün daha çok coğrafyaya ulaştırıyoruz ve ihracatımıza ivme katıyoruz. Birçok bölgede Lassa markamıza yaptığımız yatırımlar ile 21 ülkede Pazar payımızı artırdık. Elbette tüm çalışmalarımızı uzun vadeli, somut aksiyon planları ile ele aldığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız üzerine inşa ediyoruz. Yolculuğumuza eşlik eden, katkı sağlayan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. 2021'in ikinci yarısında da hedefimiz, stratejik odak alanlarımızla birlikte başarımızı sürdürülebilir kılmaktır."