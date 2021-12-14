Brisa, Arvento'yu satın aldı

Türkiye lastik endüstrisinin önemli markalarından Brisa, araç takip ve filo yönetim sistemleri alanında önemli bir teknoloji sağlayıcısı olan Arvento'nun yüzde 88,89 payını satın aldı.

Söz konusu satın alma ile, Brisa’nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmesine olanak sağlayacağı aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda, Brisa’nın lastik ürünlerini ve servis ağını Arvento filo yönetim platformu ile entegre ederek geliştirmeyi hedeflediği için yeni bir sinerji oluşturacağı kaydedildi.



Brisa CEO Haluk Kürkçü, “Lastiğin ötesinde hizmetler sunarak, filo sahiplerinin ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu hamleyle beraber, bütünleşmiş mobil sistemlere ve veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleri ile müşterilerimize kolaylık, verimlilik ve üretkenlik sağlayacağız. Bu, işlerimiz için heyecan verici bir dönem ve yolculuğumuza özverili ve son derece yetenekli Arvento ekibini kattığımız için mutluyuz” diye konuştu.



Arvento’nun kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özer Hıncal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz filo telematiği çözümlerini, Brisa’nın gücü ve sektör deneyimi ile birleştirmenin hem Arvento hem de otomotiv sektörü için büyük fırsatlar oluşturacağını düşünüyorum. Sabancı Holding ve Bridgestone’nun getireceği katma değer ile Arvento’nun bir sonraki büyüme sıçramasını çok daha kolay yakalayacağına ve hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.