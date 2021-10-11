Brisa, CEO Water Mandate imzacısı 8 şirketten biri oldu

Lastik sektöründe Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla faaliyet gösteren Brisa, su sorunuyla mücadele etmek için iş dünyasının küresel liderleri tarafından Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olarak oluşturulan CEO Water Mandate imzacısı 8 şirketten biri oldu. 2008’den bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla kuyu suyu tüketimini yüzde 55 azalan Brisa, 2020’de ise uluslararası çevresel raporlama platformu CDP Karbon Saydamlık Projesi’nin 5’inci kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve ikinci kez de Su Lideri oldu. CEO Water Mandate imzacılarının, su yönetimi konusunda kapsamlı bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

“İstikrarlı bir sürdürülebilirlik programı yürütüyoruz”

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ile mücadelede kolektif harekete katkı sağlamayı görev biliyoruz. Son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarlı bir sürdürülebilirlik programı yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde kaynakların etkin kullanımı ve karbon ayak izimizi azaltacak önlem ve aksiyonları hızla hayata geçirirken, küresel organizasyonlara dahil olarak kararlılığımızı teyit ediyoruz. CEO Water Mandate imzacısı şirketlerden biri olarak, su yönetimini kapsamlı ve kapsayıcı bir biçimde, şeffaflıkla ele alma konusundaki kararlığımızı bir kez daha belirtmiş olduk.” dedi.