Brisa CEO'su Alemdar, Adana'da çiftçilerle buluştu

30 Ekim 2017

Brisa'nın markalarından Lassa, 2013 yılından bu yana Türkiye'de ziraat mühendisleriyle birlikte 30'a yakın şehri ziyaret ederek, 55 bin km'ye yakın yol kat etti ve 24 bin çiftçiye ulaştı. Lassa ayrıca, yol dışı alanda en büyük kaza riski olan reflektör eksikliğinden hareketle 17 binden fazla traktöre reflektör montajı gerçekleştirdi.



Tarım alanındaki çalışmalarına 2017 yılında da devam eden Lassa, Adana'da gerçekleştirdiği etkinlikle bir kez daha çiftçilerle buluştu.Ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında eğitimlerin verildiği ve Brisa ekibinin çiftçilerle bir araya geldiği etkinliğe Brisa CEO'su Cevdet Alemdar da katıldı.



Köy kahvesinde çiftçilerle sohbetler gerçekleştiren ve eğitimlere katılan Alemdar, "Lassa markamız 42 yıldır Anadolu topraklarında hizmet veriyor. Çiftçilerimizle geçmişten gelen kuvvetli bir dostluğumuz ve gönül bağımız var. Müşteri odaklı yaklaşımımız ile uzun yıllardır ülkemizin tarım alanlarını karış karış gezerek çiftçilere destek sağlıyoruz. Bu sayede çiftçilerimiz daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir tarım modeli ile tanışıyor. Diğer yandan çiftçimiz için lastiğin ne kadar önemli bir ürün olduğunun bilincindeyiz. Tarım arazisine özel olarak geliştirdiğimiz traktör lastiklerimizle çiftçilerimize sağlam ve tarlaları için en uygun lastikleri geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla da çiftçilerimizin Lassa'yı tercih ettiğini ve memnun kaldıklarını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.