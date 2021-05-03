Brisa, cirosunu yüzde 47 artırdı

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, 2021’in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Brisa'nın geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK büyüklüğü 2 kat yükselişle 394 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 katına yükselişle 282 milyon TL oldu. Aynı dönemde, ihracatı tonaj bazında yüzde 36, ihracat satış gelirleri ise dolar bazında yüzde 31 artış gösterdi. Şirketin 14 ülkede pazar payı artış kaydetti. İşletme sermayesi devir hızı ise 18 seviyesine ulaştı.

Şirketin birinci çeyrek performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Halen devam eden pandemi koşullarında, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize alarak operasyonlarımıza devam ediyoruz. Küresel ve yerel pazardaki zorlu koşullar altında, stratejik önceliklerimize odaklanarak yılın ilk çeyreğinde dengeli büyümemizi devam ettirdik. İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve ARGE gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer oluşturmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kürkçü, "Yurtiçi pazarlarda, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına, mobil ve yerinde hizmetlerle yanıt vererek fayda sağlıyoruz. Hızlı bakım ve servis zincirlerimiz Otopratik ve Propratik mağaza ağımızı güçlendirme yatırımlarına devam ediyoruz. Bu dönemde yurtdışı pazarlarda da çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Lassa markamız ile Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Batı Avrupa bölgelerinden toplam 14 ülkede pazar payı artışı gerçekleştirdik. Global araç üreticilerine orijinal ekipman ürün tedariği çalışmalarımızı güçlendirecek ARGE çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm bunları yaparken, ekonomik, sosyal ve yönetişim anlamında sorumluluklarımızı yerine getirmek bu dönemde en büyük önceliğimiz. Şirketimizde bu başarıları mümkün kılan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.