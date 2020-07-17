Brisa, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

17 Temmuz 2020

Pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği önceliğiyle çalışanları ve toplum sağlığı için kapsamlı önlemler hayata geçiren, süreci çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için stratejik planlamalarla ele alan Brisa, Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Brisa’nın İzmit ve Aksaray’daki fabrika ve ofislerinin TSE’nin detaylı denetimlerinden geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Risk Yönetimi”, “Korunma ve Kontrol Önlemleri Yönetimi”, “Uygulamaya Yönelik Önlemler, “Eğitim”, “Yükleniciler, Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri”, “Atık Yönetimi”, “Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları”, “Temizlik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları” gibi ana başlıklarda gerçekleşen denetimlerin sonucunda Brisa’nın İzmit ve Aksaray fabrikaları için COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verildiği kaydedildi.

“Gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, COVID-19 salgının başladığı günden bugüne önceliklerinin insan sağlığı olduğunu vurguladı. Pandemi sürecini en az zararla atlatabilmek adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Kürkçü, şunları söyledi:

“Hem tüm paydaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilmeleri hem de operasyonumuzu sorunsuz sürdürebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın ve TSE’nin yönergelerini birebir uyguluyoruz. Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda İzmit ve Aksaray lokasyonlarımız için TSE’nin ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ için denetimleri başarıyla tamamladık. Bu başarı, virüsten korunma sürecini bir sistematiğe bağladığımızı ve işimizi doğru yaptığımızı tescil etmiş oldu. Tüm paydaşlarımız için bu sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmaktan dolayı iç huzuru ve gurur yaşıyoruz.”