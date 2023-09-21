Brisa, EBRD ile 100 milyon dolarlık uluslararası kredi anlaşması imzaladı

Türkiye’de sürdürülebilirlikte öncü şirketlerden Brisa, yeni yatırım harcamalarında kullanmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 2 yılı anapara geri ödemesiz 6 yıl vadeli 100 milyon dolar karşılığı Avro veya Türk Lirası tutarında yeni kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi, şirketin 2023-2025 dönemi, sürdürülebilirlik anlamında da önemli adımlar barındıran yeni yatırım harcamaları programını finanse etmek için kullanılacak.

Brisa, bu krediyle Aksaray Fabrikası’nda yeni makine ve ekipman edinimi ile kapasite artışını ve İzmit Fabrikası’nda yakıt tasarruflu ve düşük karbon emisyonlu ürünlerin üretimini artırmaya yönelik modernizasyon ve iyileştirme yatırımları yapacak.

"EBRD’ye de güven odaklı iş birlikleri için teşekkür ediyorum"

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, kredi anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Brisa olarak, sürdürülebilirlik alanında belirlediğimiz somut hedefler ve aksiyonlarla 2050’de net sıfıra doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Vizyonumuz, tüm paydaşlarımızla daha az karbon ayak izi ile topluma örnek olmak. Bu doğrultuda, yatırım planlarımızı iki yönlü düşünerek, hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak şekilde hem de büyüme odaklı olarak yapıyoruz. EBRD ile imzaladığımız 100 milyon dolarlık bu uluslararası kredi anlaşması, şirketimizin güçlü finansal yapısı, geleceğe yönelik hedefleri ve sürdürülebilirlikteki güçlü konumunun bir sonucu ve önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm Brisa ekibini kutluyor, EBRD’ye de güven odaklı iş birlikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.