Brisa, ihracat yaptığı ülke sayısını artıracak

Tek seferlik gelir/ giderler sonrası ise bu oran %46 olarak gerçekleşerek net kar 2 milyar 154 milyon TL oldu. Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; bu dönemde stratejik iş hedeflerine ulaşma yönündeki güçlü faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirtirken, şöyle devam etti: “2018 yılında 300 milyon dolar yatırımla kurduğumuz Aksaray'daki lastik fabrikamızda 34 milyon dolarlık ilave yatırımla kapasite artışına gidiyoruz.

Bu yatırımla birlikte yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Kapasite artışı ile devreye alacağımız özel karışım teknolojisiyle elektrikli araçlar gibi gelişen mobilite trendlerine uygun, sürdürülebilir, son teknoloji ve dünya standartlarında ürünleri daha hızlı bir şekilde pazara sunacak, araç üreticilerinin mobilite partneri olma tarafındaki gücümüzü artıracağız.

Aynı zamanda Türkiye’nin ve sektörümüzün güçlü bir ihracatçı şirketi olarak, uluslararası pazarlarda söz sahibi bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz teknolojimizi güçlü ihracatımızla dünyaya yayıyoruz. Şu anda 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aksaray Fabrikamızdan ise 77 ülkeye lastik gönderiyoruz. Yeni yatırımımız ile bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

EBRD’den 100 milyon dolar kredi

Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon dolar karşılığı TL tutarında “sürdürülebilir kalkınma” odaklı kredi anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Haluk Kürkçü, “Bu krediyi 2023-2025 dönemi yeni yatırım harcamaları programını finanse etmek için kullanacağız. Aksaray Fabrikamızda yeni makine ve ekipman edinimi ile kapasite artışını ve İzmit Fabrikamızda yakıt tasarruflu ve düşük karbon emisyonlu ürünlerin üretimini artırmaya yönelik modernizasyon ve iyileştirme yatırımları yapacağız” diye konuştu.