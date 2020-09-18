Brisa, Otopratik markalı yedek parça ürün gamını genişletti

18 Eylül 2020

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzmanlaşan hızlı bakım servis zinciri Otopratik, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe güçlü bir çözüm ortağı olmak amacıyla yedek parça alanında yeni yatırımlarda bulunuyor.

2018 yılında akü ile başlattığı ürün gamını hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri ile genişleterek pazara sunan Otopratik, bu atılımı ile sektörün yedek parça ihtiyacını Brisa güvencesi ile sağlıyor.

Yurt içinde 67 Otopratik mağazasında satışa sunulan yeni yedek parça ürünlerinin sene sonunda ise Türkiye genelinde satışa sunulması planlanıyor.

Hedef, sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamak

Konuyla ilgili açıklama yapan Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmetler ile sadece pazar değil yenilik lideri olduğunu söyledi.

Otopratik mağaza zincirini, araç sahiplerinin tek noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla faaliyete aldıklarını anımsatan Koçdor, "Değişen ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yıllar içinde Otopratik markamıza yatırım yaparak sektörde çok güçlü bir oyuncu olarak varlığını derinleştirdik. Yedek parça alanında ise aküden sonra yeni yatırımlar ile ürün gamımızı genişleterek otomotiv satış sonrası servis sektörüne tek noktada zengin bir hizmet çeşitliliği sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacakları güçlü bir çözüm ortağı olmak. Brisa’nın köklü deneyimi ile bu alanda yatırımlarımıza, yerli üretimi desteklemeye ve ekonomik değer oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.