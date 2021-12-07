Brisa, şarj istasyonu sayısını 11’e çıkardı

Lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonuyla faaliyet gösteren Brisa, hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında elektrikli şarj istasyonu hizmeti sunmak amacıyla 2018 yılında Enerjisa Eşarj ile işbirliği başlattı.

İlk şarj istasyonunu İstanbul’da Beyoğlu Dolapdere’de bulunan Otopratik Arıcıoğlu ve Bursa’da bulunan Otopratik Grup Oto noktalarında açan Brisa, daha sonra 2021 yılı içinde İstanbul Seyrantepe’deki Birlas mağazası ile Denizli, Tekirdağ, Antalya, Adana ve Trabzon’daki Otopratik’lerde de e-şarj istasyonu açarak 8 noktaya ulaştı.

Son olarak Mersin ve Diyarbakır’daki Otopratik’ler ile İstanbul Esenyurt’taki yeni premium mağaza konseptli Tekin Kardeşler Performance Center’da olmak üzere 3 yeni istasyonu daha hizmete alan Brisa, böylece şarj istasyonu sayısını 11’e çıkardı.

Şarj istasyonu sayısını bu yılın sonuna kadar 15 çıkarmayı planlayan Brisa, 2022 sonunda ise 35 istasyon ile hizmet vermeyi hedefliyor.

“Ağımızı artırmaya devam edeceğiz”

Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonumuzun bir parçası olarak müşterilerimizin daima yanındayız. Daha önce keşif ve altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladığımız Otopratik noktalarımızda veya bayilerimizde elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 11 noktaya ulaştık, ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz.” dedi.