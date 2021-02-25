Brisa ve TEMA Vakfı'ndan "Dijital Orman" projesi

Tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği merkeze alan Brisa, bu yaklaşımdan hareketle, 10 bin dijital fidanın gerçek bir ormanda hayat bulacağı "Dijital Orman" projesi için TEMA Vakfı ile güçlerini birleştirdi.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak ve kendi isimlerine özel fidanlarını dikmek isteyenlerin dijitalorman.org adresindeki formu doldurmaları yeterli oluyor. İsim, soy isim, e-mail ve telefon bilgilerini içeren formu dolduran herkes, kendi isimlerine özel bir fidanı toprakla buluşturuyor. Dijital ortamda yetişen fidanlar, TEMA Vakfı'nın desteği ile İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda hayat bulacak.