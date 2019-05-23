Brisa, yatırımı teknolojiye yaptı, ihracatta hedefi aştı

23 Mayıs 2019

Aysel YÜCEL

Brisa, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla 2019 hedeflerini açıkladı. 2018’de 200 milyon dolarlık ihracat hedefini 231 milyon dolarla aşan şirket bu yıl da yüzde 20 büyüme hedefliyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarı liderlerinden Brisa, 2019 yılında Aksaray’daki akıllı fabrikasının ve İzmit’te yer alan AR-GE Merkezi’ndeki çalışmalarının da kazandırdığı ivme ile projelerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, 2019 yılında yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinde yatırım plalıyor.

Brisa’nın 2018 yılsonu net satış gelirleri yüzde 31 oranında artışla 3 milyar TL’ye ulaştı. Brisa, bu dönemde ihracatını adetsel bazda yüzde 15, cirosal bazda yüzde 26 oranında artırdı. Şirketin 2018 yılı toplam ihracatı da 231 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket, 2019’un ilk çeyreğinde de istikrarlı ve dengeli büyümesini sürdürdü. Brisa, sektörde bir ilk olan Aksaray’daki akıllı fabrikasının kattığı değer ile 2019’un ilk çeyreğinde ihracatta rekor seviyede performansa imza attı.

İhracatta ülke sayısını %41 artırdı

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Kaynaklarımızı ve işletme sermayemizi etkin ve verimli yöneterek, nakit döngümüzü iyileştirdik. İşletme sermayesi devir hızını son 2 yılda 1,8’den 5’e çıkartarak rekora ulaştık. Daralmaların yaşandığı sektörümüzde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü bayi ağı ile büyümeye odaklandık. Bayilerimizin de nakit akışlarını iyileştirdik, stoklarını yüzde 22 oranında azalttık. Böylece son 10 yılın rekorunu kırarak bin 500’ü aşkın şirketten oluşan bayi teşkilatımıza yeni iş ortakları ekledik. Bayi güven endeksinde de zirvede kaldık" açıklamasını yaptı.

Son 5 yılda Lassa markası ile ihracat yaptığı ülke sayısını yüzde 41 artışla 79’a yükselten Brisa, 6 bin satış noktası ve 610 tabelalı mağaza ile faaliyet gösteriyor. Alemdar: 3 bin tedarikçimiz var. Adını vermek istemediğimiz bir makine üreticisi yola Brisa ile başlayarak şu an dünyada bütün Bridgestone fabrikalarına ve dünyada tüm lastik fabrikalarına makine satıyor. Başka bir Türk şirketi de desteğimiz sayesinde dünyaya bir lastik hammaddesi ihraç ediliyor" diye konuştu.

Ar-Ge merkezinde günde 1 ürün

Son 3 yılda ARGE’ye 73 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Alemdar, "Brisa’lı mühendislerimiz, çalıştıkları her gün 1 yeni ürün geliştiriyorlar. Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan ARGE Merkezimizde bu yıl 55 projeye hayat vereceğiz. Öte yandan, İzmit Fabrikamızda 17 milyon Dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz, otomotiv üreticilerine dünya standartlarında lastik geliştirmek üzere devreye aldığımız özel karışım teknolojisi yatırımımız meyvelerini vermeye başladı. ARGE ekiplerimiz tarihi bir rekor ile 2018’de, bir önceki yılın iki katı artış ile en üst kalitede 8 yeni orijinal ekipman ürünü geliştirdiler. Bunu da 20.000 lastikle, 340 deneme prototipi yaparak gerçekleştirdiler. Böylece, Avrupalı araç üreticilerine Türkiye’den lastik göndermeye başladık. Yıl boyunca bu başarıyı sürdürerek 2019’u ihracatta adetsel olarak %20 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Akıllı sistemle yüzde 5 tasarruf

Brisa’nın sıra dışı başarısını sürdürmesi için uzun dönemli stratejilerinin hazır olduğunu belirten Cevdet Alemdar, “Geleceği de aklımızla, akıllı bir kültürle inşa ediyoruz. Ülkemize bilgi ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. İzmit ve Aksaray’daki üretim üslerimizde anlık olarak iletişim ve bilgi alışverişi imkanı tanıyan akıllı gözlük projemiz gibi pek çok yeniliği tasarlamaya devam ediyoruz. Endüstri 4.0 temelli ergonomi programımızla geleceğin üretim teknolojilerini uygulamaya alıyoruz. Yapay zeka uygulamamız ROBİ gibi veriye dayalı akıllı iş süreçlerini hayata geçiriyoruz. Kamyon taşımacılığında hatalı kullanım, düşük basınç gibi beklenmedik lastik kayıpları, maliyette de yüzde 5’e varan kayıplara sebep oluyor. Bu arızaları öngörecek akıllı sistemler üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.