Brisa, yeni elektrikli şarj hizmeti istasyonlarını hizmete aldı

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek mobilite çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ’daki Brisa Otopratik franchise noktası Odak’a ve Adana’daki Brisa Otopratik franchise noktası Açıcı’ya eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı. Trabzon’daki Brisa Otopratik franchise noktası Bayramoğlu’na ise yine eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 24 kW DC + 22 kVA AC özellikli hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajını gerçekleştirdi.

"Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz"

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve Eşarj, son açılan istasyonlarla birlikte 8. elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Mobilite vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise noktalarımızda elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hızla devreye alıyoruz. Tekirdağ, Adana ve Trabzon Otopratik franchise noktalarımıza da elektrikli şarj istasyonlarımızın montajını tamamladık. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.