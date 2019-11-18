Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu

18 Kasım 2019

Mustafa Kemal ÇOLAK

Uzun yıllar Gebze’deki tesislerinde hizmet üreten Brisa, Aksaray’daki son fabrikasını 300 milyon dolar yatırım ile 2018 sonunda faaliyete geçirdi. İlk etapta toplam 700 kişinin çalıştığı tesis, ‘akıllı bina’ kopsepti ile hizmet üretiyor.

Tesisin, Brisa’nın Sabancı ile birlikte eşit oranda ortağı Japon devi Bridgestone’un, devreye alınan en son tesis olma özelliği de düşünüldüğünde 50 fabrikası içinde teknolojik açıdan ilk sırada olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Yere değmeden üretim

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, şirket olarak 2.5 saniyede bir lastik ürettiklerini belirterek, “Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz yere hiç değmiyor. Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide yüzde 30 tasarruf ederek yapıyoruz” dedi. “Fabrikamızın sanal ortamda oluşturduğumuz dijital ikizi ile artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz” diyen Alemdar, şöyle konuştu:

“Fabrikamızda her gün 800 milyon veri akışı gerçekleşiyor. Bu verileri analiz ederek, lastiğin üretim makinalarındaki ideal koşullarını, hatta üretim açılarını dahi belirleyebiliyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri ile bağlıyoruz.”

İki önemli iş gündemi

Brisa’nın iş gündemi, bugünlerde iki çok önemli alanda yoğunlaşıyor. Bunlardan biri elektrikli otomobiller için lastik üretimi, diğeri ise Milli Otomobil Projesi. Cevdet Alemdar, “Avrupalı bir otomobil üreticisinin, elektrikli modellerinin lastiklerini biz vereceğiz. Bu konuda 2.5 yıldır birlikte çalışıyorduk ve kısa süre önce anlaşmayı yaptık” diyor. Alemdar, Türkiye’nin Milli Otomobili Projesi’ne ilişkin de özel mesai yürüttüklerini söylüyor. Elektrikli olacağı baştan açıklanan yerli otomobil konusunda çok iddialı olduklarını ifade eden Cevdet Alemdar, “TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Projesi’nde tüm modellerin tüm lastiklerine talibiz ve bunu en iyi şekilde yapma konusunda da iddialıyız” diye konuşuyor.

Yerli otomobilde lansman Aralık’ta

Bu noktada okurlarımızı bilgilendirmekte yarar görüyoruz. Sessiz ve derinden yürütülen yerli otomobil projesinde kamuoyunu bilgilendirme noktasına gelindi. Önümüzdeki ay Ankara’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile büyük bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. İlk prototipinin lansmanı yapılacak, ayrıntılar hakkında bilgiler aktarılacak. Projede 10 yıllık dönemde beş yeni modelin piyasaya çıkartılması ve üç face lift yapılması bekleniyor. Yerli otomobil, ilk olarak 2022 yılında C SUV olarak yollarda olacak.

AR-GE’YE SON 3 YILDA 77 MİLYON TL YATIRIM



Brisa, son üç yıl içinde Ar-Ge’ye 73 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 70’i mühendis, 120 kişiden oluşan Ar-Ge ekibi mesai süreçlerinde her gün bir yeni ürün geliştiriyor. Bu yıl 277 ürün geliştirme planı yapan Brisa Ar-Ge merkezinde bu yıl 55 proje yaşama geçirilecek. İzmit Fabrikası’nda 17 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen özel karışım teknolojisi ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyor.

ATIK SUYU 3 KEZ ARITIYOR



Brisa Aksaray Fabrika Direktörü Cenk Koçdor, tesislerinin çevreci yönüne de dikkat çekiyor. Atık suyu arıtarak üç kez kullandıklarını belirten Koçdor, “Bu süreç sonunda ortaya çıkan atık su balık yaşayabilecek temizlikte oluyor” diyor. Aksaray, Türkiye’nin en yüksek güneş ışığı alan bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu avantaj Brisa’da tasarruflu politikaların üretilmesine yol açmış. LED aydınlatmalarda, tesis içinde güneş en yoğun olduğu zaman farklı, bulut geçtiği zaman farklı aydınlatma devreye giriyor.Son 10 yılda Brisa’da genel anlamda su kullanımında ve atık suyun geri kazanımında yüzde 47 iyileşme, enerji tasarrufunda yüzde 71,6 artış, 2018 yılında birim kauçuk tüketimi başına düşen karbondioksit emisyonunda yüzde 30 azalma sağlanmış.

İHRACAT LİSTESİNE BU YIL 17 ÜLKE GİRDİ



Brisa, İzmit fabrikasında yılda 11,5, Aksaray fabrikasında ise 4,2 milyon adetlik üretimiyle pazar lideri. Türkiye’de satılan her üç lastikten biri bu iki fabrikadan çıkıyor. 2 bin 700 kişinin çalıştığı şirket geçen yılı 12 milyon adet satış rakamıyla kapatmış. Ciroda ihracatın payı yüzde 40. Yenileme pazarı cironun yarısını oluştururken, Türkiye’deki oto- mobil üreticilerine (OE) üç yıldır yapılan satışın payı ise yüzde 10. OE pazarına yönelik satışlar gittikçe artıyor. Bu durum, katma değeri daha yüksek ürün satışı anlamına geliyor. Brisa, 5 yıl önce 50 ülkeye ihracat yaparken, sayı bu yıl sonunda 84’e çıkmış durumda. 2019’da 17 yeni ülke ihracat listesine dahil edilmiş.