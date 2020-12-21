Brisa’da üst düzey görev değişimi

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu Brisa’da üst düzey atama gerçekleşti. 2017 yılından itibaren şikette Pazarlama Direktörü görevi yürüten Evren Güzel, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Birmingham Üniversitesi Avrupa Birliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlaayn Evren Güzel, iş hayatına ITO Emniyet ve Güvenlik bünyesinde Dış Ticaret Yönetmeni olarak başladı.

Brisa bünyesine Mayıs 2006 yılında Dış Satış Koordinatörü görevi ile katılan Güzel, 2010-2017 yılları arasında Dış Satışlar Müdürü (Bölge 1) olarak görev yaptı. Ağustos 2017'den bu yana Pazarlama Direktörü görevini yürüten Güzel, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.