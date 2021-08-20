Brisa’dan hibrit ve tamamen uzaktan çalışma modeli

Pandemi nedeniyle hızla değişen dünyada, iş birliği ve ekip ruhu değerlerini kaybetmeden, Brisa ve çalışanlarının bu değişime öncülük etmesi hedefiyle hayata geçirdiği yeni modelde, haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri uzaktan çalışmayı kapsayan hibrit seçenekler ile tamamen uzaktan çalışma alternatifi bulunuyor. Ayrıca uzaktan çalışanların gıda ve ergonomi gibi ihtiyaçlarına yönelik farklı destekler de sunuluyor.



Brisa, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye iş birliğiyle oluşturduğu ve çalışanlarını geleceğe hazırlayan “İşin Geleceği” dönüşüm programının bir parçası olarak çalışma modellerini yeniden düzenledi.

Bu kapsamda, şirketin tüm fonksiyonlarını temsil edecek şekilde anket çalışmaları yürütüldü. İhtiyaç ve geribildirimler de dikkate alınarak Brisa geneli 270’e yakın pozisyon için iş yapış şekilleri ve destek paketleri oluşturuldu. Yeni çalışma modelinin şirket kültürünü, takım ruhunu, şirket içi iletişimi ve iş birliğini desteklemesi amaçlanıyor.

Üç farklı çalışma modeli oluşturuldu

Brisa’nın oluşturduğu yeni çalışma modelinde pozisyonların gereklilikleri kapsamında; haftada 1 gün uzaktan 4 gün ofisten, haftada 3 gün uzaktan 2 gün ofisten ve sahada çalışan ekipler için tamamen uzaktan çalışma seçenekleri bulunuyor. Çalışanlar kendi günlerini, haftalık/aylık olarak kendileri planlayabiliyor.

Çalışanlara destek paketleri sağlanacak

Brisa, yeni çalışma modelinde çalışanların sağlığını ve ergonomisini de dikkat alarak uzaktan çalışacak personeli için ergonomi, gıda, iletişim ve sabit giderleri kapsayan destek paketleri sağlayacak, bedensel, ruhsal, zihinsel sağlıklarını destekleyen uygulamaları da devreye alacak.

Yeni toplantı normları belirlendi

Yeni çalışma modeli kapsamında Brisa, iş ve özel hayat arasında dengenin kurulabilmesi için yeni toplantı normları belirledi. Buna göre toplantılar maksimum 50 dakika sürecek, Cuma günleri işlerin tamamlanması açısından 13.00’ten sonra toplantı planlanmayacak. Birbirini takip eden toplantılar arasına mola verebilmek amacıyla 10 dakika ara eklenecek.

“Yeni model için tüm alt yapımız hazır”

‘İşin Geleceği’ dönüşüm planıyla iş yapma biçimlerini, çalışma ortamını ve iş gücünün geleceğini insana odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyleyen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Özkan, başlattıkları geniş kapsamlı dönüşüm programının bir parçası olarak yeni çalışma modelini hızla değişen dünyada çalışanların ve şirketin bu değişime öncülük etmesini destekleyecek şekilde oluşturduklarını söyledi.

Hibrit modelinde uzaktan çalışmanın avantajları ve ofislerde olmanın getirdiği takım ruhu, iş birliği, birlikte sosyalleşmeyi bir arada sağlayabilecekleri bir model planladıklarını kaydeden Özkan, “Şu an tüm altyapılarımız hazır, aşı ve normalleşme takvimlerine bağlı olarak yeni modelimizi devreye alacağız.” dedi.