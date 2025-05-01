Brisa’dan ilk çeyrekte güçlü kârlılık ve 757 milyon TL nakit temettü

Brisa, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 19,9 brüt kâr marjı ve 447 milyon TL esas faaliyet kârı elde ederken, 757 milyon TL’lik nakit temettü dağıtımıyla finansal gücünü pekiştirdi.

Brisa, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 8,2 milyar TL’lik cirosuna karşılık, üretimde sağladığı verimlilik ve sıkı maliyet yönetimiyle yüzde 19,9 brüt kâr marjı elde etti. Esas faaliyet kârı ise 447 milyon TL olarak gerçekleşti.

İç pazarda ticari lastik talebindeki zayıflama ve yatay fiyat seyriyle birlikte, ihracatta döviz kurundaki sınırlı değerlenme, ciro büyümesini sınırladı. Ancak şirket, yüksek jantlı premium ürün grubu ve mobilite çözümlerine odaklanarak kârlılığını korudu.

Brisa, 2024 yılı net dağıtılabilir kârının yüzde 50’sine denk gelen 757 milyon TL’yi hissedarlara temettü olarak dağıttı. Bu tutarın 650 milyon TL’si pay sahiplerine, 107 milyon TL’si ise intifa senedi sahiplerine ödendi.

Mobilite yatırımları ve yenilikçi ürünler öne çıktı

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fiyat baskılarına ve daralan pazara rağmen güçlü nakit yaratımıyla finansal direncimizi koruduk” dedi.

Kürkçü, Otopratik servis ağları ve Enliten, Nextgen gibi elektrikli araçlara yönelik ürünlerle mobilite odaklı dönüşüme hız verdiklerini vurguladı. Lassa markasıyla Avrupa’da pazar payını artırdıklarını kaydeden Kürkçü, Brisa’nın hem yerel hem global ölçekte pozisyonunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.