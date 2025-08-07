Brisa'nın ikinci çeyrekte faaliyet kârı 652 milyon TL’yi buldu

Brisa, 2025 yılı ikinci çeyrek ve ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında iç pazarda ticari ürün grubuna yönelik talep düşüşü ve fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle ciro yıllık bazda düşüş göstererek 17,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak şirket, bu dönemde yüzde 19,0 brüt kâr marjı elde ederek güçlü bir kârlılık performansı sergiledi.

652 milyon TL esas faaliyet kârı

Yılın ilk altı ayında üretim verimliliğini artıran ve maliyet yönetiminde başarılı bir strateji izleyen Brisa, 652 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti. Şirketin bu dönemdeki finansal dayanıklılığı, stratejik segmentlere odaklanarak operasyonel verimliliğini korumasından kaynaklandı.

CEO Haluk Kürkçü: Pazar payımızı artırdık

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, açıklanan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2025’in ikinci çeyreğinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, premium segmentteki yüksek katma değerli ürünlerle pazarın üzerinde büyüdüklerini vurguladı. Kürkçü, “Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araçlara özel ilk yerli lastiği olan Lassa Revola’nın ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ ödülüne layık görülmesi, Ar-Ge gücümüzün somut bir göstergesidir” dedi.

Dijital mobilite çözümleri: Rotawatt ve Arvento Connect

Şirket, dijitalleşme odaklı yatırımlarını da sürdürdü. Arvento iş birliğiyle geliştirilen Rotawatt, elektrikli araç kullanıcılarına entegre şarj istasyonlarına erişim sağlarken; Arvento Connect ise filo yöneticilerine yapay zekâ destekli sürüş analitiği sunarak operasyonel riskleri azaltmayı hedefliyor.

Global adım: Brisa Mısır’da ilk mağazasını açtı

Global büyüme stratejisi doğrultusunda Brisa, distribütörü GB Auto iş birliğiyle Kahire’de ilk perakende mağazasını açarak Mısır pazarına doğrudan giriş yaptı. Bu adım, markanın uluslararası bilinirliğini artırma ve ihracat gücünü büyütme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Brisa, ikinci yarıda sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

Haluk Kürkçü, açıklamasının sonunda 2025’in ikinci yarısında da hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda yüksek teknolojiye sahip ürün portföyünü genişletmeye ve mobilite çözümleriyle sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.