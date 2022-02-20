Brisa’nın satış geliri yüzde 57 arttı

Bridgestone ile Lassa ana markalarını bünyesinde bulunduran Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin satış gelirleri 2020’ye kıyasla yüzde 57 artarak 6,6 milyar TL’ye ulaşırken satış tonajı yüzde 20 büyüdü. FAVÖK seviyesinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış elde etti ve FAVÖK büyüklüğü 1.485 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in ihracat gelirleri dolar bazında yüzde 30 büyüme kaydetti ve 291 milyon dolara ulaştı.

2021 yılı finansal sonuçları değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, 3 bin 100 çalışanla sadece finansal sonuçlarla değil aynı zamanda AR-GE’den ihracata kadar birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye lastik sektörünün en değerli markası seçildiklerini belirten Kürkçü, yurtiçinde kapsamlı müşteri deneyimini güçlendiren öncü uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti.

“Lassa ürünlerimizi 87 ülkeye ulaştırdık”

Sürdürülebilir mobilite çözümlerine hız katmak üzere Türkiye’de araç takip ve filo yönetim sistemleri pazarında önemli bir oyuncu olan Arvento Mobil Sistemler şirketini satın alma sürecinin de başladığını kaydeden Kürkçü, devamında şunları söyledi: “Lastik, servis ve telematik iş kollarının bir araya getirilmesi sayesinde oluşacak sinerji ile filo müşterilerimize sağlayacağımız faydayı bugünden ortaya koyduk. Uluslararası pazarlarda 2 yeni ülkeyi ihracat bölgelerimize dahil ederek, Lassa ürünlerimizi 87 ülkeye ulaştırdık. Doğru ve stratejik bir portföy yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı satış gelirlerimizi dengeledik. Dijitalleşme Şirketimizin ilerlemesi için rüzgarı. Dijital olgunluğumuzu ölçtük. Türkiye ortalama skorunun üzerinde, üretim sektöründe ise ortalamada en yüksek skoru alan şirket olduk. Sürdürülebilirlik, bu yıl da gündemimizin merkezinde yer aldı. 2030 yılında emisyonlarımızı yüzde 56 azaltım hedefi taahhüt ettik ve hedefini Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) 1,5 derece senaryosuna göre onaylatan Türkiye’den ilk ve tek şirket olduk. Böylece nakit yönetimindeki başarı hikayemizi devam ettirdiğimiz, büyüdüğümüz, güçlü bir performans sergilediğimiz bir yılı geride bıraktık.”