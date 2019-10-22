British Steel’e bir talip daha çıktı

22 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Hindistan’ın en zengin iş adamlarından Sanjeev Gupta, British Steel için masaya oturdu. Liberty House Group’un patronu olan Gupta, British Steel ve İngiltere Yönetimi ile görüşmelere başladı.

İngiltere merkezli emtia şirketi Liberty House Group, 15 milyar dolarlık bir ciroya sahip. 14 binden fazla çalışanı bulunan Liberty House Group, 2016’da Rio Tinto Group’tan alüminyum eritme tesisi Lochaber’i satın almıştı. Dünyanın en büyük çelik şirketlerinden Tata Steel’in Avrupa’daki bazı birimlerini 2017’de 100 milyon sterline bünyesine katan şirket, aynı yıl Avustralya’nın güneyinde yer alan Arrium adlı çelik şirketini devralmıştı.

Kasımda süreç tamamlanacak

Geçtiğimiz hafta Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sona yaklaştığına dair bir açıklama yapılmıştı. Mayıs ayında iflas eden İngiltere’nin en büyük çelik şirketlerinden British Steel’in satış görüşmelerinin kasım ayında sona ereceği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise İşçi Partisi’nin Redcar kenti milletvekili Anna Turley. OYAK’ın iştiraki Ataer Holding ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten Turley, bir Çinli firmanın resmi alıcı ile görüşmelere girdiğini ifade etmiş, OYAK’ın iştiraki Ataer Holding ile anlaşmanın daha yakın olduğu, kasım ayının başında görüşmelerin tamamlanacağını belirtmişti.

Böylece İngiltere’nin yanı sıra Hollanda ve Fransa’da da tesisi bulunan ve yılda 4.5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahip British Steel ile ilgilenen şirketler arasına OYAK ve Çinli Jingye’nin yanı sıra Hintli Sanjeev Gupta’nın katılmasıyla sayı 3’e çıkmış oldu.