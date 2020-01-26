"British Steel'e teklif vermeye hazırız"

26 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

OYAK Holding’in uzun süredir peşinde olduğu İngiliz çelik devi British Steel için bir başka Türk şirketi devreye giriyor. OYAK’ın görüşmelerden çekilmesinin ardından İngiliz devine Çinli Jingye Group teklifte bulunmuştu. İngiliz şirket ile Çinli grup arasında ise satış görüşmeleri tıkanma sinyali verince devreye Türkiye’nin en önemli inşaat, enerji ve metal şirketlerinden Cengiz Holding girdi. Avrupa’da peş peşe ihale ve şirket alan Cengiz Holding’in CEO’su Ömer Mafa, British Steel için teklif vermeye hazır olduklarını söyledi. İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Mafa, “British Steel önemli bir varlık ve gelişmeleri yakından izliyoruz. British Steel’in tümünün alınması için teklif vermeye hazırız” dedi.

Cengiz Holding CEO’su Mafa, metal, altyapı, inşaat, enerji ve kimyasallar gibi alanlarda çalıştıklarını, yıllık cirolarının ise 7 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti. Mafa, “Cengiz Holding denizaşırı varlıkları elde etmek için iyi bir konumda. İngiltere yatırım yapmak için hedef ülkelerimizden biri ve büyük altyapı projeleri ve endüstriyel varlıklar gibi bir dizi fırsata bakıyoruz” diye konuştu.

3 ülkede 5 bin çalışanı var

1967'de İngiltere'nin Scunthorpe kentinde kurulan British Steel, Hollanda ve Fransa ile birlikte 3 ülkede 4 farklı bulunuyor. Yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de üreten şirketin portföyünde Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projeleri de var. 1.2 milyar dolarlık yıllık operasyon yürüten şirketin çalışan sayısı ise 5 bin. Bu rakam tedarik zincirleriyle 20 bin kişiyi aşıyor.