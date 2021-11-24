BSH Ev Aletleri, Afrika'ya 30 milyon euro yatırımla fabrika kuruyor

BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika kıtasındaki ilk fırın fabrikasını kuruyor. Şirket Afrika ve Ortadoğu'daki faaliyetlerini genişletebilmek için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon euro) üzerinde yatırımda bulundu.

BSH, son teknolojiyle donatılmış fabrikanın inşaatına 2022'de ve üretime 2024'te başlamayı hedefliyor. Fabrika 350 binden fazla 90 cm'lik solo fırın üretme kapasitesi için tasarlandı. Bosch markasıyla piyasaya sürülecek aletler özellikle bu bölgedeki tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor. Üretilen birimler farklı ülkelere de satılacak ve ihraç edilecek.

“Bin kişiye istihdam imkânı yaratmayı amaçlıyoruz”

BSH Grubu'nun Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Silke Maurer, "Mısır, Kuzey Afrika'yla Ortadoğu arasında bir köprü kuruyor. Bu ülke binlerce yıldır tarihe ev sahipliği ediyor ve büyük bir potansiyel ile sayısız fırsat barındırıyor. Bu yatırımımızla ekonomi ve altyapının gelişimini desteklemek ve nitelikli iş imkânı yaratmak istiyoruz. Mısır son yıllarda hızla gelişti. Sunduğu tedarikçi ağı, nitelikli işgücü ve cazip ihracat fırsatları nedeniyle BSH'nin üretim ayak izi açısından mükemmel bir konum özelliği taşıyor." dedi.

BSH Mısır CEO'su Luis Alvarez de şunları söyledi: "Mısır Hükümetiyle verimli müzakerelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve üretim ayak izi planlarımızı destekleyecek kurumla bir Mutabakat Zaptı imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, ev aletleri için Afrika'daki en büyük pazar ve BSH bu pazarda başarılı faaliyetlerini ileri taşıyacak. Bununla birlikte yerel refahı destekleyecek bu yatırımla bölgede 1.000 kişiye istihdam imkânı yaratmayı amaçlıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve Mısır Hükümetine gösterdikleri anlayış, kararlılık ve verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunmak istiyorum."