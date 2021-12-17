BSH, pazar payını yüzde 28’e çıkardı

Necla DALAN

BSH Grubu’nun 130 ülkeyi kapsayan ve Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi, 2021 yılını yüzde 12 büyüme ve yaklaşık 2 milyar euro ciro ile kapatacak. 11 fabrikada 11 bin çalışanı olan Gelişen Pazarlar Bölgesi, grubun toplam üretiminin yüzde 22’sini gerçekleştiriyor. BSH Grubu’nun Türkiye operasyonu da 2021 yılını büyüme ile kapatacak. TL bazında yılın 11 ayında yüzde 40 büyüyen BSH, pazar payını da 2 puan artırarak yüzde 28’e çıkardı.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher ve BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman, grubun 2021 yılı sonuçlarını ve ileriye dönük planlarını paylaştı. Rudolf Klötscher, bölgenin pandeminin başlangıcında meydana gelen zorlukların üstesinden başarıyla geldiğini söyledi. En büyük ikinci üretim merkezleri olan Türkiye’nin BSH Grubu için çok önemli olduğunu kaydeden Klötscher, “Gelişen Pazarlar Bölgesi, bu dönemde genel satış gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve dünya gayrı safi hasılasındaki paylarını artırıyor. Biz de BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak 2021 yılında güçlü büyümemizi sürdürdük. Belirsizlikler ve küresel pandeminin zorluklarını tüm çalışanlarımızın olağanüstü katkısı ve bağlılığı ile başarıyla aştık. Tüketicilerin evlerinde ve mutfaklarında geçirdikleri zamanın artmasıyla sektörümüz önemli bir büyüme yaşadı. Güçlü markalarımız, yenilikçi ürünlerimiz ve dijital çözümlerimizle tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamamızı sağladı” diye konuştu.

Hammadde zorlamaya devam edecek

Pandemiyle değişen tüketici davranışlarının yeni fırsatlar sunduğunu, hijyen ve sağlığa yönelik yeni trendin sürmesini beklediklerini anlatan Klötscher, şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin belirsizliklerle karşılaşmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle tedarik zinciri problemleri, yükselen enerji fiyatları, yüksek malzeme maliyetleri ve lojistikteki zorlukların sektörü etkileyeceğini öngörüyoruz. Ancak bölgedeki tecrübemiz ve tüketicilere yakınlığımızla tüm bu zorlukların üstesinden başarıyla geleceğimize eminiz. Grup olarak önümüzdeki 5 yılın planlarını yaptık. Gelişen Pazarlar Bölgesi büyüme odaklı bölge olmaya devam edecek. Her yıl ortalama yüzde 12 büyüme ile 2025 yılına gelmeyi hedefliyoruz. Bu başarımız ciromuzun da ikiye katlanmasını sağlayacak. Sürdürülebilirlik BSH için zorunlu bir önceliktir. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu dünyamız, insanlar ve refah boyutunda ele alıyor ve insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”

Tüketici büyük ürünlere yöneldi

Sedef Ataman da bölgenin büyümesinde dijitalleşme ve doğrudan müşteriye dokunan kanalların büyük payı olduğunu vurguladı. BSH’nin e-ticaret hacminin geçen yıl yüzde 25 büyüdüğünü kaydeden Ataman, yakalanan bu ivmenin süreceğine inandıklarını anlattı. Türkiye’nin 2021 yılında başarılı büyümesini sürdürdüğüne de değinen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Euro bazında baktığımızda Türkiye’de iki haneli büyüme yaşandı. 11 aylık sonuçlara baktığımızda TL bazında büyüme ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Türkiye’de grup olarak yüzde 28 pazar payıyla ikinci sıradayız. 2021’de pazar payımızda 2 puanlık artış oldu.”

Ataman, pandemi döneminde Türk tüketicisinin çift kapılı buzdolapları gibi daha büyük ürünlere yöneldiğini de dile getirdi.

Personele zam konusunda hassasiyetle çalışıyoruz

Hammadde ve tedarik konusundaki gelişmeleri değerlendiren Sedef Ataman şöyle devam etti: “Hammadde yüzünden yaşanan fiyat artışlarını doğrudan fiyatlara yansıtmıyoruz. Bunun bir kısmını şirket olarak absorbe etme sorumluluğumuz var. Ama mecburen tüketiciye yansıttığımız bir bölümü de var. Genelde ani kur çıkışlarında hemen tepki vermemeye çalışıyoruz. Daha uzun vadeli bakıyoruz. Ekim ayından bu yana kurlarda yüzde 30 artış olurken biz yüzde 10’luk bir fiyat artışı açıkladık. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Hammadde krizi yatırım planlarımızı biraz zorlaştırıyor. Grup Afrika’daki ilk fabrikasını Mısır’da kuracak. 2024 yılında devreye girecek pişirme fabrikası için 30 milyon Euroluk bir yatırım yapılacak. Yeni yatırım ihtiyacı olduğunda Türkiye en büyük noktalardan biri olacak. Mali olarak yönetimi zor bir yıla giriyoruz. Türkiye’nin farklı bir durumu var. Grubumuzun Türkiye’de 8 binin üzerinde çalışanımız var. Personel ücretlerine zam konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Aslında yapıldı bile ama bu dönemde gelişmelere göre biraz oynayan bir hedef olacak.”