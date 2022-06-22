BSH Türkiye’den yeni iş modeli

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan BSH Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki yeniliklerine devam ediyor. Şirket, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli Weflex’i duyurdu. Şirketin Weflex vizyonu çerçevesinde çalışanlar hem dijital altyapılarla güçlendirilmiş iş süreçleri ile ofise dönüşe hazırlanırken hem de, yeni dönemde rolü uzaktan çalışmaya uygun çalışanlar, yıllık çalışma saatlerinin yüzde 50’sinde uzaktan çalışma esnekliğine sahip olacak.



Pandeminin ardından yeni normale dönüşte hibrit çalışma modellerinin öncüleri arasında yer alan Weflex, çalışanlara otonom, esnek, yaratıcı, keyifli ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlandı. Mayıs 2022 itibarıyla başlatılan uygulamayla BSH çalışanları esnek çalışma modelleri ile desteklenecek. Eşzamanlı olarak dijital uygulamalardan, güçlü yan haklardan ve yeni nesil İK uygulamalarından yararlanmayı sürdürecek.

BSH Türkiye, mesleki ve kişisel gelişim programları, koçluk - mentorlük fırsatları, sağlık ve iş-yaşam dengesi çalışmaları ve iletişim aktiviteleriyle çalışanlarını destekliyor. Bu kapsamda 50 ülkede global sorumluluk alma ve farklı coğrafyalarda deneyim kazanma imkanı sunuyor. Yeni Weflex uygulamasıyla sunduğu katkıyı zenginleştiren BSH, çalışanlarından da tam not alıyor. Şirketin gerçekleştirdiği anketlerde, çalışanların yüzde 89’u BSH’de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, yüzde 85’i de BSH’yi iyi bir işveren olarak çevresine tavsiye ediyor.



BSH Türkiye, çalışanlarına sunduğu yeni nesil, hibrit çalışmayı destekleyen Weflex uygulamasıyla bu başarıyı sürdürülebilir kılmaya ve çalışanlarının ilk tercihi olmayı sürdürmeye odaklanıyor.