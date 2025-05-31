BSH’den, Türkiye’ye 30 yılda 45 milyar dolar katkı
Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla faaliyet gösteren BSH Türkiye, 5 fabrika ve 3 bin 500’ün üzerinde satış noktası ile faaliyetlerini sürdürüyor. Günümüzde 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren BSH Türkiye, aynı zamanda 130 ülke ve 4.6 milyar nüfusa hitap eden Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi olma sorumluluğunu üstleniyor.
Hüseyin VATANSEVER
BSH’nin 30 yıllık Türkiye’deki yolculuğunun başlangıç noktası olması nedeniyle Çerkezköy’de buluşmanın önemini ifade eden BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, “1995 yılında BSH, Türkiye’ye resmen giriş yaptı. O dönemdeki CEO’muz beklentilerini gelecek için çok net bir mesajla açıklamıştı. Amacımız başarılı bir ortaklığı Türkiye’deki yeni dostlarımızla birlikte inşa etmek ve devam ettirmek demişti. 30 yıl sonra bugün gururla bu ortaklığın beklentilerimizi aşarak daha ötesine geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.
“Genel istihdam çarpanı ortalaması 6.6 oldu”
Çerkezköy’ü BSH’nin global ağının önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiren Dr. Matthias Metz, “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50’den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgemizde, büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’deki ekiplerimiz yalnızca Türkiye ve çevre pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası” dedi.
Şirketin sağladığı toplam ekonomik katkının 45 milyar dolara ulaştığını kaydeden BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül ise yaptıkları her 1 dolarlık yatırımın ekonomide 4.3 dolar kadar ekonomik hacim etkisi oluşturduğunu ifade etti. 30 yıllık süreçte BSH Türkiye adına genel istihdam çarpanı ortalamasının 6.6 olarak kaydedildiğine dikkat çeken Alper Şengül, “Doğrudan ve dolaylı etkiler dahil, BSH kaynaklı toplam istihdam, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturuyor. Oluşturduğumuz bu çok katmanlı istihdam ekosistemi ile 30 yılı geride bırakmanın gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
16,9 milyar dolarlık ihracat
BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın da 30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1.8 milyar dolar olduğunu kaydetti. Gökhan Sığın, “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6.6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 dolar tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6.6 dolar tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor” şeklinde konuştu. BSH Türkiye’nin ihracat etkisiyle de uluslararası bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Sığın, “30 yılda doğrudan ihracatımız 16.9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.