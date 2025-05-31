BSH’den, Türkiye’ye 30 yılda 45 milyar dolar katkı

Hüseyin VATANSEVER

BSH’nin 30 yıllık Türkiye’deki yolculuğunun başlangıç noktası olması nedeniyle Çerkezköy’de buluşmanın önemini ifade eden BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, “1995 yılında BSH, Türkiye’ye resmen giriş yaptı. O dönemdeki CEO’muz beklentilerini gelecek için çok net bir mesajla açıkla­mıştı. Amacımız başarılı bir or­taklığı Türkiye’deki yeni dost­larımızla birlikte inşa etmek ve devam ettirmek demişti. 30 yıl sonra bugün gururla bu ortaklı­ğın beklentilerimizi aşarak daha ötesine geçtiğini rahatlıkla söy­leyebilirim” dedi.

“Genel istihdam çarpanı ortalaması 6.6 oldu”

Çerkezköy’ü BSH’nin global ağının önemli bir kilometre ta­şı olarak nitelendiren Dr. Mat­thias Metz, “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50’den fazla ülkedeki varlığımızla, özellik­le Türkiye’nin BSH için güç­lü bir zemin oluşturduğu dina­mik Gelişen Pazarlar Bölgemiz­de, büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’deki ekiplerimiz yal­nızca Türkiye ve çevre pazarlar­da değil, tüm BSH Grubu gene­linde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarı­mızın ayrılmaz bir parçası” dedi.

Şirketin sağladığı toplam eko­nomik katkının 45 milyar dolara ulaştığını kaydeden BSH Türki­ye CEO’su Alper Şengül ise yap­tıkları her 1 dolarlık yatırımın ekonomide 4.3 dolar kadar eko­nomik hacim etkisi oluşturdu­ğunu ifade etti. 30 yıllık süreçte BSH Türkiye adına genel istih­dam çarpanı ortalamasının 6.6 olarak kaydedildiğine dikkat çe­ken Alper Şengül, “Doğrudan ve dolaylı etkiler dahil, BSH kay­naklı toplam istihdam, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturu­yor. Oluşturduğumuz bu çok kat­manlı istihdam ekosistemi ile 30 yılı geride bırakmanın gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

16,9 milyar dolarlık ihracat

BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın da 30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1.8 milyar dolar olduğunu kaydetti. Gökhan Sığın, “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6.6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 dolar tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6.6 dolar tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor” şeklinde konuştu. BSH Türkiye’nin ihracat etkisiyle de uluslararası bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Sığın, “30 yılda doğrudan ihracatımız 16.9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.