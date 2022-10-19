BTA, Costa Coffee'yi Gürcistan pazarına taşıdı

TAV Havalimanları'nın iştiraki ve ADP grubunun bir üyesi olan BTA, 32'den fazla küresel pazarda 4 bine yakın lokasyonda bulunan İngiltere merkezli kahve dükkanı şirketi Costa Coffee’nin Gürcistan'daki ilk şubesini Tiflis Havalimanı'nda açtı. 8 ülkede 17 havalimanında 200'den fazla noktada günde 75 binden fazla misafirine dünya mutfaklarından menü seçenekleri sunan BTA, yeni Costa Coffee mağazasıyla franchise operasyonlarını büyüttü. Coffee'nin BTA tarafından işletilen ilk Gürcistan mağazası, Tiflis Havalimanı'nın uluslararası kara tarafında 287 metrekarelik alanda yer alıyor.

“Bu operasyonu Bodrum’la sürdüreceğiz”

Mağazanın açılışında konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, “Gürcistan’da 16 yıldır hizmet vermekteyiz. Batum ve Tiflis Havalimanlarındaki operasyonlarımızı zenginleştirmek adına bugüne kadar çok çalıştık. Tickerdaze Gastro Pub ve Greenport Pub gibi konseptlerimizle hizmetlerimizi en ileri seviyeye taşıdık. Şimdi ise Costa Coffee gibi bir dünya markasını Gürcistan’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkasında 50 yılı aşkın bir kahve mirası bulunan Costa Coffee, mağaza formatları, dijital entegrasyonları ve ürün çeşitliliğiyle pazar inovasyonuna öncülük eden bir kahve zinciri. Dolayısıyla ilk franchise operasyonumuzu Costa Coffy gibi bir dünya markası ile başlatmak bizim için son derece heyecan verici. Bu operasyonu şu aşamadan sonra ilk olarak Türkiye’de Bodrum’la sürdüreceğiz. Bu birliktelik bizim işletmiş olduğumuz tüm havalimanlarında devam edecek. 2023’ün ilk çeyreğinde ise ikinci Costa Coffee’yi yine Tiflis Havalimanı’nda hava tarafında açacağız. Genişlememiz devam edecek ve profesyonel, çağdaş, güler yüzlü hizmet anlayışımız ile daha fazla noktaya ulaşacağız.” dedi.