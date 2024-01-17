BTA, yiyecek içecek alanını 15 bin m2 büyütmeyi hedefliyor

Mehmet Hanifi Gülel

Her gün dünyanın farklı yerlerinden gelen yaklaşık 75 bin kişiye hizmet sunduklarını aktaran BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, bu yıl Kazakistan Almatı Havalimanı’ndaki yiyecek içecek süreçlerini hazırlamayı planladıklarını belirterek, ‘’Yine şu anda inşa aşamasında olan Antalya Havalimanı’nın genişleme projesi kapsamında yer alan yiyecek içecek alanımız oluşturuluyor.

BTA olarak mevcutta 50 bin metrekarelik yiyecek içecek alanı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu iki havalimanında 15 bin metrekarelik yiyecek içecek alanı faaliyete geçirme hedefimiz var. Bunun dışında dijitalleşme en önemli başlıklarımızdan birisi olarak yer alıyor. Değişen misafir beklentileri doğrultusunda dijitalleşme ve entegrasyonu olduğunu görüyoruz. Bunun içinde QR kod menüler ve uzaktan sipariş gibi çalışmalarımız var’’ dedi.

"Önceliğimiz çalışan mutluluğu"

Diğer yandan kuruluşlarından bu yana tüm operasyonlarının odağında çalışan mutluluğu yer aldığını ileten Bülbül, çalışanların mutluluğunun misafirlerin memnuniyetiyle doğrudan orantılı olduğunu söyledi. Bu yoğun tempo içinde çalışanlarının ihtiyaçları ve beklentilerinin önemli olduğunu belirten Bülbül, Arzu Kaprol sayesinde bu beklentileri karşılayan, aynı zamanda da marka değerlerini yansıtan bir koleksiyonun ortaya çıktığını bildirdi.

"63 ton atıktan enerji ürettik"

BTA’nın Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddesine yoğunlaştığını ifade eden Bülbül, ‘’2022’de kullanılan sarf malzeme çeşit sayısını 330’dan 60’a indirdik. Cakes&Bakes üretim tesisimizde 200 ton kağıt, karton, plastik ve tenekeyi geri dönüştürdük.

Yine yıllık 130 ton fireyi barınaklar ile hayvan yetiştiricilerine bağışlayarak hayvan yemi olarak değerlendirilmesini sağladık. 2023’te 63 ton organik atığı biyogaz tesisine teslim ederek elektrik enerjisi ve kompost yapımına katkıda bulunduk. Öte yandan ‘Tadında Anadolu’ markamızın tüm operasyon birimlerinde coğrafi işaretli ürünler kullanıyoruz. Türkiye turizmini kalkındırma ve tanıtma çalışmalarını kapsayacak şekilde destinasyon yönetimi yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Arzu Kaprol'den BTA'lılara yeni koleksiyon

BTA’nın 3 bin 500 çalışanının yeni üniformalarını Türkiye’nin dünyaca ünlü tasarımcısı Arzu Kaprol tasarladığı üniformalar giyecek. Kaprol, BTA çalışanları için 19 yazlık, 19 kışlık olmak üzere toplam 38 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Kaprol’un hazırladığı koleksiyonun tamamında geri dönüştürülmüş ve GRS (Global Recycled Standard) sertifikalı geri dönüşüme uygun malzemeler kullanıldı. Kaprol, üniforma, bir kuruluşun kimliğinin ve kurumsal kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.