BTC Türk'te kripto para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı

Kripto para borsası BTC Türk, yatırma ve çekme işlemleri hakkında açıklama yaptı. şirketten yapılan açıklamada kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Kripto para borsası BTC Türk, yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

BTC Türk açıklamasında, "Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtilirken "Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.

