BTCIM: Çimento tesisi yatırımı iptal edilmedi, süreç devam ediyor

Batıçım Bati Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM), 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, İzmir Aliağa’da yıllık asgari 2 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip bir öğütme ve paketleme tesisi kurulumu için gerekli adımları attığını bildirmişti.

Ancak son günlerde bazı haber kaynaklarında projenin iptal edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Şirket, projeyle ilgili tüm izin süreçlerinin devam ettiğini ve yatırımı gerçekleştirmek amacıyla gerekli adımları attığını vurguladı. Özellikle, mevcut ÇED raporunun kapsam ve taraf değişikliğine ilişkin sürecin işletildiği belirtildi. Yatırımın hayata geçirilmesi için gereken işlemlerin hızla tamamlanacağı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizce 10.05.2024 tarihinde yapılmış olan özel durum açıklamasında; Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, İzmir Aliağa bölgesinde, yıllık asgari 2.000.000 (iki milyon) ton çimento üretim kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi kurulumu için gerekli çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda ÇED izinleri dahil olmak üzere gerekli tüm izin süreçlerinin tamamlanması konusunda İcra Kuruluna yetki verilmesine karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ancak bu kez, çeşitli haber kaynaklarında, şirketimiz tarafından yapılması planlanan işbu projenin iptal edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür.

Şirketimiz tarafından İzmir Aliağa bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan öğütme ve paketleme tesisi kurulumu yatırımı iptal edilmemiş olup, aksine anılan yatırımın yapılması amacıyla ilgili süreçlere devam edilmektedir. Tarafımızca gerçekleştirilen işlem, yatırımın yapılacağı sahada mevcut olan ÇED raporunun kapsam ve taraf değişikliğine ilişkin olup, gerekli yatırımların bir an önce tamamlanarak projenin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.