BtcTurk, 1 milyon kullanıcıya ulaştı

07 Eylül 2020

Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk’ün Türkiye geneli üye sayısının 1 milyona ulaştığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre BtcTurk, 1 milyonuncu kullanıcısına 1 milyon Satoshi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Yedinci yılımızda 81 ilde 1 milyon kullanıcıya ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ailemiz genişledikçe sorumluluğumuz da artırıyor. BtcTurk olarak her bir kullanıcımız bizim için çok kıymetli. Onların bize duyduğu güvenin sorumluluğu ile tüm süreçlerimizi hassasiyetle yönetiyoruz. Yüzde yüz yerli bir kurum olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı bilinciyle kurulduğumuz günden bu yana sektöre ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

BtcTurk, 7 kıtadan kullanıcıya hizmet veriyor

Kadın ve Erkek Millî Takımlarının ana sponsoru olan BtcTurk, 2020 yılı içinde ödenmiş sermayesini de 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye yükseltmiş ve BtcTurkPRO markasıyla 7 kıtadan kullanıcılara yalnızca bitcoin ve kriptopara yatırabilecekleri yeni bir modelde hizmet vermeye başlamıştı.