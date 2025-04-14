BtcTurk Girişim, yazılım ve teknoloji şirketi VNGRS'yi satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BtcTurk, teknoloji alanındaki yetkinliğini daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi. VNGRS'yi bünyesine katan BtcTurk'ün bu adımı, global bir teknoloji ve finans şirketi olma vizyonunun önemli bir parçası olarak şekillendi.

BtcTurk Teknoloji'nin CEO'su olacak Deniz Oktar

VNGRS'nin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Oktar, BtcTurk Teknoloji'nin CEO'su olarak görev alacak. VNGRS'nin Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Barış Can Daylık da BtcTurk Teknoloji bünyesinde CTO olarak görev alacak.

Gerçekleştirilen satın almayla birlikte, BtcTurk Teknoloji'nin yazılım geliştirme kapasitesinin artırılması ve kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi hedeflenirken, birleşmenin, finansal teknolojiler adına sektörde rekabet gücünü artıracağı ve gelecekteki büyüme stratejilerine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Kurucusu ve CEO'su Kerem Tibuk, BtcTurk olarak 12 yıllık deneyimle, Türkiye'de Self Servis Finansal Teknolojiler alanında hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Tibuk, "VNGRS'nin tecrübesini ve mühendislik gücünü BtcTurk Teknoloji çatısı altına dahil etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu birleşme, kullanıcılarımıza daha güvenli, yenilikçi ve güçlü bir teknoloji altyapısı sunma hedefimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk Teknoloji'nin yeni CEO'su Deniz Oktar da VNGRS olarak geliştirdikleri yazılım ve mühendislik yetkinliklerini, BtcTurk'ün geniş ekosistemine entegre etmek için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Oktar, "Bu işbirliği, teknolojik inovasyonu hızlandıracak ve sektöre yön veren çözümler geliştirmemize olanak tanıyacaktır." ifadesini kullandı.