BtcTurk, girişimcilere yarım milyar TL’lik yatırım yapacak

BtcTurk Girişim, BtcTurk Grubu’nun Kurumsal Girişim Sermayesi (Corporate Venture Capital) kolu olarak faaliyet gösterecek. BtcTurk Girişim, önümüzdeki 2-3 yılda 500 milyon TL’yi aşkın bir kaynağı, yatırıma yönlendirecek.

BtcTurk Girişim öncelikle, yurt içinde ve dışında teknoloji odaklı iş modelleriyle faaliyet gösterdikleri pazarları ve geleneksel endüstrileri yıkıcı inovasyon ile değiştirme potansiyeli olan, güçlü bir takıma sahip, katma değerli ürün veya hizmetler geliştiren ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlere odaklanacak.

Yatırım safhası olarak tercihen kuluçka/tohum devresini tamamlayan, erken veya büyüme aşamasındaki şirketlere (Pre-Series A veya Series A) odaklanan BtcTurk Girişim, daha ileriki aşamada olan ve belirli bir olgunluğa ulaşmış firmalara da yatırım yapma esnekliğine sahip olacak. Aynı şekilde yatırımlarda portföy şirketlerinin büyümesinin uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla desteklenmesi hedeflenecek.

Yatırımlarında çoğunluk hissedarı olacak

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri yaptığı açıklamada, yatırım yapılan portföy şirketlerinde geleneksel girişim sermayesi yaklaşımından farklı olarak yüzde 50’nin üzerinde payla çoğunluk hissedarı olmayı hedeflediklerini paylaştı. Bu arada BtcTurk Girişim, yazılım şirketi Infoset’e yatırım yaparak çoğunluk hissedarı oldu.