BtcTurk'ten sermaye artırımı kararı

BtcTurk, aldığı sermaye artırımı kararı ile ödenmiş sermayesini 19 milyon TL’ye çıkaracak. BtcTurk olarak Türkiye’de 1 milyondan fazla, 7 kıtada ise toplamda 1.3 milyona yaklaşan kullanıcıya hizmet sunan ve pandemi döneminde de büyümeye devam eden global bir oyuncu olduklarını söyleyen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, sermaye artırımına gittiklerini aktardı.

Diğer yandan insan kaynakları yatırımlarının da sürdüğünü açıklayan Güneri, "Bu doğrultuda son bir yılda çalışan sayımızda da yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettik. Ailemiz genişledikçe ve sektördeki konumumuz pekiştikçe sorumluluğumuz da artıyor. Yüzde 100 yerli bir kurum olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı bilinciyle kurulduğumuz günden bu yana sektöre ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye’nin geleceğine, dijital ekonomisine, dinamizmine olan inancımız doğrultusunda genel kurulumuzun aldığı karar ile ödenmiş sermayemizi 15 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkarıyoruz.” dedi.

Bitcoin ve BtcTurk açısından 2020 yılının güçlü büyüme ile geçtiğine dikkat çeken Güneri, “Tüm dünyada finansal, politik ve sosyal koşullardaki hızlı değişime son derece uygun olan Bitcoin’in sunduğu değer önerisinin çok daha geniş bireysel ve kurumsal kitlelerce anlaşılması genel olarak sektörün çok hızlı gelişimine destek oluyor. 2021 yılının da; işlem hacmi, kullanıcı sayısı, sektöre giren bireyler ve kurumlar gibi veriler açısından hem BtcTurk hem de küresel sektör için çok olumlu geçeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.