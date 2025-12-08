Armut.com kapatıldı mı? Armut sitesine neden ulaşılamıyor? Armut.com kaç gün kapalı kalacak? Armut sitesine neden ulaşılamıyor?

Armut.com'a 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde erişim engeli getirildi. Siteye yurtdışından erişim sağlanırken Türkiye içinden erişilemediği belirlendi.

“Kararın gerekçesine henüz ulaşamadık”

Armut tarafından yapılan açıklamada, erişim engeli kararının şirkete henüz tebliğ edilmediği vurgulandı. Açıklamada, işlemin mesai saatleri dışında uygulanması nedeniyle mahkeme kararına ve erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşılamadığı belirtildi.

Şirket, avukatların sabah ilk iş olarak adliyeye giderek dosyaya erişeceğini, detaylı bilgi edineceğini ve “haksız olduğuna inanılan bu erişim engelinin kaldırılması” için tüm hukuki adımların atılacağını bildirdi.

“Gerekçeyi öğrendiğimiz anda kamuoyuyla paylaşacağız”

Armut açıklamasında, gerekçe ve süreç netleştiğinde hem hizmet verenleri hem de hizmet alan kullanıcıları bilgilendireceklerini, gelişmeleri kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.