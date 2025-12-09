BTK, armut.com'un erişim engelini kaldırdı

Armut.com'a 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde erişim engeli getirildi. Siteye yurtdışından erişim sağlanırken Türkiye içinden erişilemediği belirtilmişti. Şirketten yapılan açıklamada, erişim engeli kararının Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında ambulans servisine ilişkin bir şikâyet kapsamında alındığı açıklandı.

Şirketin itirazı üzerine erişim engeli kaldırılarak site tekrar aktif hale geldi.

Armut tarafından erişim engeline ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik.

Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunmaktadır.

Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."

Şirket, avukatlarının sabah saatlerinde mahkemeye itirazlarını ilettiğini ve sürecin yarattığı etkiyi paylaştığını belirterek, aynı gün verilen ek kararla erişim engelinin kaldırılmasına hükmedildiğini bildirdi:

"İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz."