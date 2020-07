"Bu sene düğünler tüm yıla yayılacak"

07 Temmuz 2020

COVID-19’un Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı mart ayında evlenecek çiftler ve firmaların kısa süreli bir belirsizlik yaşadığını söyleyen dugun.com kurucusu Emek Kırbıyık, “Düğünlerin tekrar ne zaman yapılacağının net olmaması çiftlerimizi en çok zorlayan konu oldu. Ancak çiftler hızlıca sürece adapte oldular ve düğün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam etti. Çünkü aşk iptal edilemez ve özellikle bizim gibi düğünün çok önemli olduğu kültürlerde vazgeçilemez” dedi.

Evlenecek çift ve davetlilerin harcamalarıyla yıllık sektör büyüklüğünün yaklaşık 120 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini veren Kırbıyık, şöyle devam etti: “Çiftler düğün mekanlarını tutuyor, kıyafetlerine para harcıyor, fotoğrafçıyla anlaşıyor, oturacakları evi aylar öncesinden kiralıyor ya da satın alıyor, ev için masraf yapıyorlar. Bir düğüne ortalama 250 konuk katılıyor. Bu da her yıl 150 milyon kişinin düğünlere katılması demek. Yani bir davetli yıl içerisinde ortalama 2-3 düğüne gidiyor. Davetliler de düğüne katılmak için kıyafet alıyor, saç-makyaj yaptırıyor, takı harcaması yapıyor. Sadece davetlilerin kuyum sektörüne katkısı 25 milyar TL. Bunun dışında davetlilerin 3’te 1’i düğün için şehir değiştiriyor, konaklama ve ulaşım için harcama yapıyor. Yaz aylarında düğün sektörü turizm ile birlikte Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri haline geliyor.”

Ankete göre çiftlerin yüzde 5’i düğünlerini gelecek yıla erteledi

1 Temmuz itibariyle düğün yasaklarının kalkmasının sektör açısından olumlu bulduklarını bildiren Kırbıyık, “Düğünlerin 3’te 2’sinin yaz aylarında yapıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, haziran ayı sektör açısından kayıp olarak düşünülebilir. Ancak pandemi sürecinde yaklaşık 2 bin çiftle yaptığımız ankete göre çiftlerin sadece yüzde 5’i düğünlerini gelecek yıla erteleyeceklerini, yüzde 95’i bu yıl yapacağını belirtti. Firmalarımızın bu yıl özellikle temmuz-ağustos ve eylül ayı programlarının çok yoğun olduğunu ve çiftlerin bu aylara yer bulamadıklarını biliyoruz. İstediği tarihe yer bulamayan çiftler düğünlerini sonbahar hatta kış aylarına doğru kaydıracaklar. Yani bu yıl düğünler tüm yıla yayılacak” açıklamasını yaptı.

Pandemi sürecinde firmaların ve çiftlerin önlem almak için yeterli zamanları olduğuna işaret edenKırbıyık, “Firmalar aylar öncesinden sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerini almaya başlamışlardı bile. Mekanlarını dezenfekte ettiler, masa ve oturma düzenlerini ayarladılar, personellerini eğittiler. Yani firmalarımız bu dönemde sürece hazırlanacak vakit bulabildiler” ifadesini kullandı.

Kalkan yasaklar sektöre nefes aldırdı

Sektörün şu anda yaşadığı en büyük soru işaretinin 1 Temmuz’dan sonra düğünlerin nasıl yapılacağı ve bundan sonra nasıl bir sürecin yaşanacağı olduğunu söyleyen Emek Kırbıyık, “dugun.com olarak, pandemi döneminde her gün bir TV’ye çıkıp, sektörünün daha fazla dayanamayacağını ve bir an önce gerekli önlemler alınarak yasaklarının kalkması gerektiğini savunduk. Sosyal medyada kampanyalar başlattık. Her gün ana haber bültenlerine, gazete, dergilere ve sosyal medyada canlı yayınlara konuk olup, sektörün sorunlarını dile getirdik. Tüm bu çabalarımız netice verdi. 1 Temmuz itibariyle düğünlerdeki yasaklar kalktı. Ancak bu süreçten sonra tüm sektöre büyük görevler düşüyor. Salgında düğün kaynaklı herhangi bir sorun yaşamamak için devlet yetkililerinin bu süreçte açıkladıkları tüm kurallara harfiyen uyulması ve tüm sağlık önlemlerinin alınması şart” diye konuştu.

Çiftler için hızlı destek hattı oluşturuldu

dugun.com olarak çiftlerle firmaların süreçten daha az etkilenmeleri için çok çalıştıklarını kaydeden Kırbıyık, şunları söyledi: “Çiftlerimizin değişen düğün tarihleri konusunda sözleşmede esneklik sunan firmalarla eşleşebilmelerini sağladık. Ayrıca firmaların aldıkları önlemleri, kendi dugun.com sayfalarında anlatabilmelerine fırsat sağladık. Düğününü ertelemek zorunda kalan ya da süreçte ne yapacağını bilemeyen çiftlerimiz için bir hızlı destek hattı oluşturduk. Çiftlerimiz bu süreç boyunca telefon, e-mail ya da sosyal medya üzerinden destek ekibimizle iletişime geçti ve bizden özel bir hizmet alabildi.”