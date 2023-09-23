“Bu toprakların misafirperverlik değerlerinden ilham aldık”

BND Group çatısı altında; brasserie, catering, patisserie hizmetiyle Denizli’de bütüncül bir lezzet deneyimi vadeden Labada 5. yılını kutluyor. Labada Kurucusu Gonca Saldanlı; “Bu toprakların misafirperverlik değerlerinden ilham alan hizmet anlayışımızla 2019 yılında Labada yolculuğumuz başladı. Şehrin gastronomi temsilcisi Labada olarak bölgenin zengin mutfak kültürünü korumak, bu lezzetleri ortaya çıkarmak ve gerektiğinde bu lezzetlere kendi yorumumuzu katmak işimize olan tutkumuzu daha da güçlendirdi. Bölgenin mevsimsel yerel ürünlerini kullanarak oluşturduğumuz imza lezzetler misafirlerimiz tarafından takdir gördü ve aldığımız dönüşler bu yolculuğumuzda motivasyon kaynağımız oldu. Şehir gastronomisine katkı sağlamaya devam ederken bölgenin gerçek tatlarını lezzet severler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Ege, Akdeniz ve Anadolu mutfağını sahiplenerek, açıldığı günden bu yana bölgenin lezzet birikiminin hak ettiği değeri bulması adına projeler yürüten Labada Brasserie; kurucusu Gonca Saldanlı önderliğinde 5. yılını, özel bir gezi ile kutladı. Konuklar, iki gün süren etkinlikte şehrin kültürel noktalarına ziyaret gerçekleştirirdi. Etkinliğin proje sponsorları arasında; Aydem Enerji, Tabea, Tale’s, Buldan’s ve Sevilen Group yer aldı.