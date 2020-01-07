Bu yıl 8 milyar dolarlık ‘evlilik’ bekleniyor

07 Ocak 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Türkiye’de 2019’da değeri açıklanmış 75 işlemle 2.7 milyar dolar değeri açıklanmamışlarla beraber 5 milyar dolarlık hacmi bulan birleşme ve satın almalarda 2020 yılında umutlar büyük. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY’nin Kurumsal Finansman Bölümü’nün raporuna göre 2020’de birleşme ve satın almalarda hacmin 8 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Kamunun başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Varlık Fonu olmak üzere büyük işlemlerde öncü olacağını bekleyen EY yöneticileri işlemlerin ise artık parçalı oluşmasını bekliyor.

EY’nin açıkladığı 2019 Birleşme Satın Alma İşlemleri raporuna göre 2019’da büyük hacimli işlemler olmadı. 2020’da ise yaklaşık yüzde 35-40 artışla hacmin 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2020’nin işlem hacmi ve yoğunluğu açısından 2019’a kıyasla daha aktif bir yıl olmasını öngördüklerini kaydetti. Raporda, ekonomide daha öngörülebilir bir döneme girilmesinin yabancının beklentilerini olumlu etkileyeceği kaydedilirken gelişmiş ülkelerdeki düşük finansman maliyetleri de yabancı yatırımcıların yapacağı satın almaları kolaylaştıracak bir faktör olarak gösterildi.

Fintech’ler öne çıkacak

Rapora göre 2020 için de küçük ve orta ölçekli işlemler ağırlığını korumaya devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bilişim ve enerji sektörleri öne çıkacakken özellikle ödeme sistemleri olmak üzere fintechlerde satın almalar bekleniyor. Bunlara ek olarak katma değerli imalat, hizmet, ulaştırma, kimya, sağlık ve turizm sektörlerinin de yatırımcı ilgisi çekmesi öngörülüyor.

Kamuda ise TMSF portföyündeki şirketlerin satışı, Yap–İşlet–Devret yöntemi ile yatırıma alınacak otoyol projelerinin ihaleleri, EÜAŞ’a ait çeşitli elektrik üretim varlıklarının satışı işlemlerinin 2020 yılında ön plana çıkması beklentisi var. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun yürüttüğü kamu bankalarına ait sigorta ile hayat ve emeklilik şirketlerinin tek bir holding çatısı altında toplanması işleminin, gerçekleşmesi halinde, 2020 yılına damga vuracağı düşünülüyor.

Daha karmaşık işlemler olacak

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç da artık basit birleşme satın alma işlemlerinden ziyade dünyada da olduğu gibi daha karmaşık ve anlaşılması zor işlemlerin olduğu bir trende doğru girildiğini söyledi. Koç bunun nedeni olarak da "Basit işlemlerle değer yaratmak daha zor. Daha komplike işlemlerle değer yaratılıyor" dedi. Koç, bu sene ilk ve ikinci çeyreklerin halka arzlar için bir pencere olacağını belirterek, "Halka arz için bekleyen şirketler var. Ayrıca yurtdışında halka arz konusunda bir firma ile çalışıyoruz, bunun büyüklüğü de milyar dolar seviyesinde olabilir" dedi.

Yabancı yatırımcılar fırsatları değerlendirdi



Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle 2019’da Türkiye’de birleşme ve satın almalar global finansal krizin etkisindeki 2009’dan sonraki en düşük seviyeye geriledi. 2019’da yabancı yatırımcıların stratejik bakış açısıyla gerçekleştirdikleri orta ölçekli satın almalar öne çıktı. Tarihsel olarak en düşük işlem hacimlerinden biri olmakla birlikte, yabancı yatırımcılar toplam yıllık işlem hacminin yüzde 64’ünü oluşturdu. İlk 10 işlemin 8’i değişik coğrafyalardan gelen yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar, yabancı stratejik yatırımcıların Türkiye odağının devam ettiğini kaydederek “Ekonominin dengelenme süreciyle bu yılın birleşme ve satın almalar açısından daha iyi geçeceğini öngörüyoruz” dedi.