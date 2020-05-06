“Bu yıl balkonlu bahçeli konutlara talep artacak"

06 Mayıs 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - Salgın dönemini değerlendiren Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, korona virüsten dolayı bu yıl, bahçeli, balkonlu yapılmış dönemin ihtiyacına uygun konutların daha hızlı satılacağını aktardı. Buna karşın diğer konutların stokta kalacağını belirten Akbalık, insanların bu ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projelerin ise 2021 yılında satışa çıkacağını bildirdi. Özak GYO’nun içinde yer aldığı Özak Global Holding’in aynı zamanda ofis, konut, otel, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini aktaran Akbalık, salgın nedeniyle AVM’lerin zorlandığını, ofislerde ise evden çalışma dönemi ile birlikte daha minimalize bir çalışma sistemi olacağını aktardı. Akbalık, “Böylece artık birer masa yerine değişimli masa ya da toplu masa sistemine geçilebilecek” dedi. Konutta ise birikimi olanın bu dönemin ihtiyacını gideren konutları almayı sürdüreceğini kaydeden Akbalık, şirket olarak mart ayında 2+1 ve 3+1 gibi aileye yönelik 6 adet konut sattıklarını, sonrasında ise satış ofislerini kapattıklarını söyledi.

“Baskı altında kalan konutta fiyat düşebilir”

Türkiye’de döviz mevduatında kazancın azaldığını 100 bin dolar mevduatı olanın yaklaşık yılda 100 ile 150 dolar kazandığını söyleyen Akbalık, bu nedenle mevduatta bekleyenlerin devlet, şirket tahvili yahut hisse senedine talep göstereceğini kaydetti. Akbalık, “Ancak gayrimenkul yatırımına seven bir toplumuz. Sahip olma imkanından dolayı da gayrimenkul yine tercih edilebilir” dedi. Salgının sektörde fiyat düşüşlerine neden olup olmayacağı konusunu da değerlendiren Akbalık, “Bahçeli ve balkonlu olmadığı için satılamayan konutlarda bir fiyat baskısı olabilir” ifadesini kullandı. Akbalık, bundan sonra manzara kadar bahçe ve balkon gibi özelliklerin de öne çıkan bir unsur olacağını belirtti.

“DSÖ hazırlıksızdı kuralları kendimiz belirledik”

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörlerinin geldiğini belirten Akbalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) AVM, otel ve konutlarda salgın esnasında ve normalleşmeye ilişkin alınacak tedbirler konusunda bir hazırlığının olmadığını söyledi. Akbalık, “Şu anda kendimiz tedbir alıyoruz. Aynı şekilde sektör de gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Bunun için normalleşme sürecine giren Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Almanya gibi ülkeleri izliyoruz. Ancak gönül isterdi ki böyle kararları DSÖ alsa” diye konuştu.

"Otelimizi temmuz başı gibi açmayı planlıyoruz"

Avrupa’daki ülkelere göre turizmde en hızlı toparlanacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini aktaran Akbalık, bünyelerinde bulunan Ela Quality Resort otelini ne zaman açacakları hakkında da bilgi verdi. Akbalık “Haziran’ın 10’u gibi mevcut rezervasyonlara bakıp, haziran sonu yahut temmuz başı gibi açabileceğimizi öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“AB yönünü Türkiye’ye dönecek”



Pandemi sonrasında Avrupa’nın Uzakdoğu yerine daha yakın coğrafyadan alım yapmaya başlayacağını söyleyen Ahmet Akbalık, bu durumun da ihracatının yüzde 55’ni Avrupa'ya yapan Türkiye’nin lehine olacağını bildirdi. Sanayi tarafında özellikle çok fazla talep görecek ürünler olacağını aktaran Akbalık, bu yeni taleplerin karşılanması için Türkiye’nin altyapısını güçlendirip sürdürülebilir kılması gerektiğini kaydetti.