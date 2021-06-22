Bu yılki hedefimiz derinlemesine büyüme

Ülkelerin köklü şirketleri, yılların getirdiği her türlü ulusal ve global ekonomik zorluklara karşı edindikleri tecrübelerle, yeni krizlere karşı en hazır olanlardır şüphesiz... Hızlı adaptasyon yapılarıyla, kısa süreli planlamalar yaparak, büyüme hedeflerini revize eder, maliyet kontrolleriyle de fiyat istikrarını sağlamaya çalışırlar. Türkiye’de bu özelliklere sahip şirketlerden biri de Yaşar Holding. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermeyip, yeni ürünleri piyasaya süren, 2020’de yüzde 25 büyüme oranı ile 7.5 milyar TL’nin üzerinde brüt konsolide ciro elde eden Yaşar Topluluğu, bu yıl da derinlemesine büyüme hedefliyor. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı olan İdil Yiğitbaşı, son 5 yılda reel değerle toplam 1.5 milyar TL’ye varan yatırımların bu yıl derinlemesine büyümede etkin olacağını söyledi. Yiğitbaşı ile bu yıl faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde büyüme planı yapan Holding’in hedeflerini ve özellikle Pınar Süt’ü konuştuk…

Yaşar Holding olarak özellikle gıda alanında öne çıkıyorsunuz. Pandemide bu alana olan talep artışı size nasıl yansıdı?

Yaşar Topluluğu olarak çok farklı sektörlerde olan bir şirketiz. Pandemiyle beraber hızlı bir planlama aşamasıyla, sürece çok hızlı adapte olduk. Pandemi döneminde hem boya grubu hem de gıda grubu şirketlerimiz satışlarını artırdı. Yaşar Topluluğu olarak 7.5 milyar TL brüt konsolide ciroya ulaştık, yüzde 25 büyüme gerçekleştirdik. 2020 yılında çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Yeni ürünler çıkardık, pazarlama faaliyetleri yoğun bir yıl geçirdik. Çalışanlarımızın da gayretiyle üretime ara vermeden 2020’yi kapattık.

Bu yılki büyüme planınız nasıl?

Bu yıl da yüzde 20’ye yakın bir büyüme hedefliyoruz. Son 5 yılda reel değerle toplam 1,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımız boya, gıda ve içecek iş kolumuz ağırlıklı olmak üzere, üretim, lojistik ve Ar-Ge alanlarında oldu. Bu yıl, yatırımlarımızın meyvesini alacağımız, derinlemesine büyüme hedeflediğimiz bir yıl olacak.

İdil Hanım, siz aynı zamanda Pınar Süt’ün Yönetim Kurulu Başkanısınız. Pınar Süt’te özellikle Urfa yatırımınız bölgede büyük bir ekosistem yarattı. Biraz bundan bahseder misiniz?

Pınar olarak 48 yıllık bir şirketiz. İzmir ve Eskişehir fabrikalarımızdan Türkiye’nin her yerine ürünlerimizi ulaştırıyorduk.6 yıl önce Urfa’ya bir yatırım yaptık, o bölgeden süt almaya başladık. Ayrıca Irak önemli bir ihracat pazarımız. O anlamda da o bölgede olmak, hem Anadolu satışları anlamında hem de ihracat anlamında bizim için önemliydi. Pınar Süt olarak, küçük süt çiftçileri ile, kooperatiflerle çalışıyoruz. Biz o bölgede de küçük aile işletmeciliğini desteklemek, süt çiftçiliğinin gelişmesini sağlamak istiyoruz.

Urfa’da yeni yatırım hedefi var mı?

Urfa’yı merkez olarak aldığımızda, 200 km çapında bir bölgeden süt toplayabiliyoruz. Bu anlamda bütün bölgeyi geliştirme misyonumuz var. Yeni ürünler ekledik, fabrikayı geliştirdik. Süzme peynir yatırımı yaptık. Süt, yoğurt, ayran, meyve suyu ve süzme peynir var şu anda. İlk başta 7 çiftlikten süt almaya başlamıştık. Şu an 2 bin çiftçiye ulaştık. Orada süt toplama merkezi de açmayı planlıyoruz. Süt toplama merkezi bizim her zaman yaptığımız bir modeldi. Bu modeli orada da tekrarlamak istiyoruz.

İhracatla ilgili de bilgi verir misiniz?

Pınar Süt olarak Türkiye’den peynir ihracatını başlatan ve yüksek paya sahip bir şirketiz. Pınar Labne ile Körfez ülkelerinde pazar lideriyiz. Şimdi Pınar Labne ile İngiltere ve Avrupa pazarına da giriyoruz. Körfez Bölgesi’nin yanında AB ülkeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya ve Irak pazarlarında büyümemizi sürdürürken, ABD ve Çin’de de ürünlerimizle yer aldık. HADAF Foods şirketimiz ile BAE’nin ilk peynir işleme yatırımını gerçekleştirdik. 2020 yılında Türkiye toplam süt ürünleri ihracatının %18’ini de tek başımıza gerçekleştirdik. Pınar Süt olarak 44 milyon dolarlık ihracatımızın %54’ünü Körfez ülkelerine yaptık.

Peki AB’ye ihracatınız nasıl gidiyor?

Avrupa Birliği’ne süt ürünü ihracat onayını alan ilk firmalarından biri olarak, yıl içerisinde İngiltere ve Almanya’ya AB onaylı ürün portföyünde yer alan ürünlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Almanya’da 2000 yılında kurulan Pınar Foods GMBH şirketimiz aracılığıyla üretim yaptırıp AB ülkelerine satış yapıyoruz. Almanya’daki Pınar Foods GMBH ve YADEX INTERNATIONAL GMBH şirketlerimiz 2020 yılında yaklaşık 70 milyon Euro’luk bir ciro gerçekleştirdi.

"Hibrit çalışmayı değerlendiriyoruz"

32 yıla yakın bir zamandan beri Yaşar Topluluğu’nda çalışan İdil Yiğitbaşı’ya en çok hangi bölümde görev almaktan hoşlandığını sordum. Çalışmaya başladığı ilk yıllarda pazarlama departmanında görev aldığını anlatan Yiğitbaşı, “Bu nedenle pazarlama daha fazla keyif aldığım bir alan. Ama yönetici olarak da şimdi yönetim kurullarında görev yapıyorum Bütün şirketlerimizin yeri ayrı. Güçlü markalarımız var” dedi. Evden çalışma modeliyle pandemi sürecini geçirdiklerini söyleyen Yiğitbaşı, “Pandemide, işimizi evden sürdürebildiğimizi gördük, onun için her şirketimiz bu konuları değerlendiriyor. Böyle bir kararımız şimdilik yok ama bu tür çalışmalara pozitif bakıyoruz” diye konuştu.