BUBA Ventures, Hasbiotech İlaç'ı satın aldı

09 Temmuz 2020

Boğaziçi Üniversitesi'nin melek yatırımcı ağı olarak 2014 yılında kurulan ve Türkiye'de birçok yeni girişime finansman desteği sağlayan BUBA Ventures, sağlık alanında önemli bir yatırım gerçekleştirdi. BUBA Ventures, 2014 yılından buyana Küba’nın yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan, Türkiye’de ve dünyada sağlık alanında orijinal ürün geliştirme projeleri gerçekleştiren Hasbiotech İlaç şirketini satın aldığını duyurdu.

Onkoloji alanındaki çözümleriyle dikkat çekiyor

2009 yılında kurulan Hasbiotech, Türkiye’de orijinal ürün geliştirmenin yanında Küba’dan birçok ürünün Türkiye’ye gelmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Diyabetik ayak ülserinde ampütasyon işlemini engelleyen orijinal bir ürünü 2014 yılında Türkiye ilaç sektörüne katan Hasbiotech, yine 2015 yılında yeni ürünler ile Küba teknolojilerini Türkiye’ye getirmeye devam etti. Küba ile ortak orijinal ürün geliştirme çalışmalarına da yer alan şirket, özellikle onkoloji alanında çözümler sunan orijinal ürünleri ile dikkat çekiyor.

Biocuba Pharma’nın da yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan Hasbiotech, Sağlık Bakanlığı destekli orijinal ürün geliştirme yatırımlarını 2016 senesinde başlattı ve kalp krizi, alzheimer gibi hastalıklarda yenilikçi çözümler getirecek ilaçlara, önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

"Küba teknolojisinin pazara sunulmasında köprü olacağız"

Satın alınma ile ilgili açıklama yapan BUBA Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör, “Türkiye’nin sağlık alanında önemli oyuncularından biri olan Hasbiotech’i satın alarak Türk sağlık sektörünün ihtiyaçlarına çözüm, yenilikçi ve öncü tedavileri ve Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısını desteklemeyi hedefliyoruz. Ve ayrıca, Küba teknolojilerinin gelişmesi ve pazara sunulmasında önemli bir köprü olacağız.” dedi.